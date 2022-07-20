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台中工業區有人躺大排？消防隊尋獲遺體吊掛查身分

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市西屯區工業十六路附近的大排發現民眾身亡，警、消吊掛上岸後釐清身分。圖／讀者提供
台中市西屯區工業十六路附近的大排發現民眾身亡，警、消吊掛上岸後釐清身分。圖／讀者提供

台中市消防局在今天下午4時許獲報，西屯區工業區十六路附近的大排，有民眾看到有人躺在大排中，消防隊到場後，利用吊掛方式，將男子移置上岸，不過男子已無生命跡象，明顯死亡。因現場附近有繩索，不排除男子是要利用繩索下大排，撞擊到頭部才發生意外，詳細的案發經過，有待警方後續釐清。

據查，今天下午4時許，一名在台中市西屯區工業區十六路附近工作的外籍移工，在路旁的大排發現有一人躺在大排內，報請台中市消防局派員到場，經協和、西屯消防分隊到場後，發現該名年約60歲的男子已明顯死亡，歷經1個多小時吊掛上岸後。

據查，案發的大排附近，有綁繩索，研判死者可能因不明目的要下大牌，疑未綁牢掉落，撞擊到頭部意外身亡，全案將由第六警分局查明死者身分後，報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市西屯區工業十六路附近的大排發現民眾身亡，警、消吊掛上岸後釐清身分。圖／讀者提供
台中市西屯區工業十六路附近的大排發現民眾身亡，警、消吊掛上岸後釐清身分。圖／讀者提供

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