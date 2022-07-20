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桃園高鐵站前建案工人墜樓 桃勞檢處勒令高空作業停工
桃園中壢青埔地區某建案今中午11時許傳出38歲胡姓工人從15樓墜至3樓意外，救護人員到場發現胡男外科OHCA，送醫急救中仍回天乏術；桃市府勞動檢查處派員調查，發現意外發生處為管道孔，原先護欄遭拆除，僅以普通浪板鋪設，胡男疑似踏穿浪板墜落地面致死，勞檢處將依法嚴懲並勒令2公尺以上開口處高空作業停工。
中壢青昇路195號對面工地，近期正興建大樓，不過今天中午1時10分，消防獲報胡男執行工地作業從15樓墜至3樓管道間後無意識，救護人員到場後，由救災車輛支援破壞器材將胡男從狹小管道間脫困，並立即給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定、CPR、AED等救護處置，送往中壢天晟醫院搶救仍宣告不治。
勞檢處表示，本月7日前往檢查發現有2公尺以上開口處未設置護欄、護蓋，違反職業安全衛生法，後經勞檢處裁罰12萬元並處以停工處分，未料今發生墜樓事故立即派員前往調查，除依職業安全衛生法規定對營造廠開罰30萬外，並勒令該工地2公尺以上開口處高空作業全數停工。
勞檢處長李賢祥指出，該處工地才剛經勞檢處罰鍰並停工處分，而營造廠仍不依法設置必要安全衛生措施及落實職業安全衛生管理，實屬惡劣，勞檢處將加重處分決不寬貸，本次意外發生後立即前往調查盡速確認肇災原因為何，後續除了依職業安全衛生法論處外，會再將相關人員依刑法第276條規定，移請桃園地檢署依過失致死偵辦；後續將組成復工審查小組，嚴格審查復工改善對策，確保全工區已無墜落之虞後，始得復工。
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