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影／金門2大學生騎車對撞 機車變廢鐵碎片散落一地
金門縣金寧鄉環島北路一段與林湖路口昨日晚間發生一起機車對撞的交通事故，兩名大學生都騎著重型機車，在金大前全家超商路口對撞，由於車速都快，撞擊聲響之大，讓附近超商內的人都嚇了一大跳，警方籲請民眾，行經路口務必要減速與禮讓。
金門警方表示，金大靠近環島北路路段在昨天晚間 21時40分許又發生車禍，一名袁姓大學生駕駛普重機車沿環島北路一段左轉往林湖路方向，與對向謝姓男子駕駛普重機車沿環島北路一段直行往大學路方向，兩車至路口發生碰撞。
警方表示，肇事時雙方號誌皆為綠燈，警方到達現場後，袁男表示未受傷，謝男受有四肢擦傷、背部受傷等傷勢，但意識清楚由救護車送醫檢查。雙方車頭及左側車身皆有損壞，雙方駕駛經警方實施酒測，初步排除酒後駕車情形，至於肇事原因由金城分局釐清中。
從監視畫面中可看出，兩輛機車的車速都很快，所以撞擊的剎那相當猛烈，當中袁男的車，雖被撞個正著，但他身手了得，機車翻倒後，他立刻彈跳起閃開；謝男則比較嚴重，連人帶車直接撞到路面，隨即倒在路面上。
金城分局呼籲，夜間視線較差，駕駛行經號誌路口，除了遵守路口標誌標線，並應減速慢行，遵守速限行駛，轉彎時更應注意車前狀況，並應讓直行車輛先行，以維用路安全。
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