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台南6月大女嬰遭施虐 母親及同居男友疑涉案

聯合報／ 記者謝進盛鄭惠仁／台南即時報導
台南6月大女嬰遭施虐，母親及同居男友疑涉案，檢警偵辦中。圖 ／讀者提供
台南6月大女嬰遭施虐，母親及同居男友疑涉案，檢警偵辦中。圖 ／讀者提供

台南市佳里區今凌晨傳出約6個月大女嬰疑遭母親同居施姓男友施虐，造成顱內出血且身上有多處傷勢，市府社會局及警方調查發現，鎖定同居男友涉案，案由檢警釐清中。

據知，從事服務業的28歲梁女與已分手的杜姓男友生下該女嬰後分手，梁姓帶著女嬰投靠施姓男子，梁女前往上班時，就將女嬰交施男照顧。

今凌晨由於女嬰翻白眼，情況不尋常，梁女跟施男載女嬰到醫院急診，醫師發現身上頭皮等顱部有多處新舊擦傷痕且意識模糊，經急救後甦醒目前生命穩定。

台南市政府社會局獲報後立即指派社工人員介入調查，警方也加入偵辦，施否認涉案，警持續偵辦中。

社會局說，由於女嬰母親及其同居男友疑似對女嬰身心虐待及延遲就醫，社會局依兒童及少年福利與權益保障法第56條先行緊急安置並協助照顧，維護女嬰安全。

社會局指出，女嬰身上有多處新舊傷勢，顯遭受不當對待且有延遲就醫事實，已主動啟動進入兒少保護醫療整合中心進行評估，並彙整案情資料報請地檢署檢察官偵辦，也將依兒少權法第112條提出獨立告訴，以維護女嬰權益，後續將追蹤女嬰傷勢狀況及出院期程。

另針對女嬰母親將依據兒少權法第102條開立強制性親職教育，強化照顧技巧及提升照顧功能。

至於施男是否施虐，目前相關事證由警政單位偵查中，若查證屬實，將依兒少權法第97條處以6萬至60萬元罰鍰。後續社工人員也會持續關懷訪視女嬰及家屬。

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