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男童學風帆船溺斃...失聯國家級教練身分曝光 內行揭危險性：怎沒穿救生衣
高雄市左營蓮池潭今天下午發生風帆翻船，王姓學童與蔡姓教練雙雙落水後失蹤，王童率先被救起，送醫急救後不治，蔡姓教練失蹤待尋，搜救人員正持續搜救中，資深帆船教練推測兩人可能是遭劇烈迴旋的桅桿擊中落水。
據了解，溺水的王姓學童（9歲）是高雄市三民區某國小三年級學童，利用暑期，由家長載到高雄市蓮池潭舊城國小碼頭，由蔡姓教練（約50歲）採「1對1」教風帆課程。
今天下午1點40分許，蔡姓教練自蓮池潭舊城國小碼頭，駕駛「雷射型帆船」帶王姓學童練習，約1小時後，風帆船翻船，王童被救起時無呼吸心跳，蔡姓教練則仍失蹤，據目擊者稱，王童上岸時並未穿著救生衣。
熟悉帆船運動的廖姓資深教練，聽聞意外發生直呼不可思議，若兩人都有穿著救生衣，不可能發生意外，沒穿救生衣下水更是大意。
廖姓教練說，「雷射型帆船」由直立的桅桿吃風，帶動帆船前進，與桅桿垂直的「boom桿」，則用來調整迎風方向，但boom桿如果操作不注意，強風一來，瞬間迴旋的力道相當大，船員若被打到容易受到重傷。
廖姓教練表示，今下午蓮池潭風大，有可能是強風吹動桅桿，造成boom桿瞬間轉動，打中船上兩個人落水，如果兩人當時被擊中暈眩入水，容易失去搶救先機，否則即便翻船，落水應該還是能抓出船身、纜繩等候救援，不太可能落水後就發生憾事，更何況帶課的是有多年經驗的資深教練。
據了解，蔡姓教練有30多年帆船經驗，他的臉書滿滿都是教練經驗，為中華民國帆船協會國家級教練，層擔任全運會高雄市帆船代表隊男子組的帶隊教練，目前在國小、大學擔任指導教練，訓練帆船好手。
今下午蔡姓教練家屬也有到場，但低調不願受訪，在岸邊等候奇蹟發生。
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