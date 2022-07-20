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板橋8旬翁搭公車買彩券 下一刻車至樹林迷路了
新北市板橋區一名8旬老翁，昨天上午搭乘公車，要到亞東醫院附近買彩券。不料車卻往反方向搭去，直到車開至樹林區保安街二段，老翁才驚覺搭錯趕緊下車，一旁機車行老闆發現，老翁神色慌張不知所措報警協助，經警方聯繫上老翁兒子，安全接他回家。
據了解，陳姓老翁（86歲）昨天上午從新北市板橋區沙崙住處外搭乘公車，準備到板橋亞東醫院附近一間彩券行買彩券。孰料，陳姓老翁未注意公車行駛動線，直接搭乘往反方向的一班公車，直到車開了近3公里，來到樹林區保安街二段，陳姓老翁才驚覺搭錯車，趕緊按鈴下車。
只見陳姓老翁下車後面露慌張，站在站牌旁不知所措，一旁機車行老闆發現，趕緊通知轄區警派員前來協處。樹林警分局三多派出所警員謝富全、連皇政獲報驅車前往察看，詢問陳姓老翁，卻無法清楚表達，僅知道自己住板橋，本來要坐公車去買彩券，卻不知為什麼會坐到樹林來。
警見天氣悶熱正在下雨，擔心老翁身體出狀況，先載老翁返回派出所休息，隨後聯繫上老翁兒子到派出所接老翁回家。警方提醒，家中有失智症狀、智能障礙或有走失紀錄者，如符合相關條件即可向社會局申請愛心手鍊，或是在身上衣物繡上便於協尋的資訊，以便警方能盡速聯絡家人，為你的家人建立一條回家團圓的路。
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