取締大型車超載 中和警「活動地磅」攔查單日3件違規

新北市中和區有多處建案工程、土方，經常有大型貨車、聯結車進出，中和警分局為了遏止大型車輛超載，昨天與活動地磅租賃廠商執行取締砂石大貨車超載，共取締3件違規，依法製單告發；同時指出，針對肇事熱門路段積極取締交通違規，今年迄今已取締420件。

中和警方表示，轄內大型車輛違規路段以景平路、中正路、連城路、和城路肇事發生率較高，今年迄今，員警已取締大型車違規闖紅燈39件、並排停車10件、違反管制規定8件、酒後駕車1件及其他交通違規362件，共計420件，依道交條例最高罰鍰金額計算，總計裁罰50萬元。

中和警方考量過重的大貨車、砂石車、聯結車等大型車輛，不僅會造成公路、橋梁受損，且行駛過重車輛時，煞車距離也會加大，易發生死傷意外，因此昨天跟活動地磅租賃廠商合作，在和城路1段、錦和路口執行大型車輛交通違規專案勤務，共攔查3件違規。