桃園建案工人墜落死亡 勞檢處罰30萬、移送法辦

桃園市中壢區青埔某建案，今天發生工安意外造成工人死亡。桃園市勞檢處表示，將依法對營造廠開罰30萬元、勒令該工地2公尺以上開口處高空作業全數停工，涉刑事部分移送法辦。

桃園市中壢區青埔某建案，今天中午11時許發生工安意外，38歲胡姓工人在15樓施工時，疑似不慎踩空跌落至3樓，送醫後不治。

桃園市政府勞動檢查處今天下午發布新聞稿表示，經初步調查，意外發生處為管道孔，原先有護欄，但後來護欄被拆除，僅以普通浪板鋪設，胡姓工人疑似是因為踏穿浪板才墜落。

勞檢處表示，本月7日就曾至該建案工地實施勞檢，當時發現有2公尺以上開口處未設置護欄、護蓋，依違反職業安全衛生法，裁罰新台幣12萬元並處以停工處分，後續缺失部分因改善完成，經勞檢處同意復工。

勞檢處表示，今天發生胡姓工人意外後，已立即派員調查，除依職業安全衛生法規定對營造廠開罰30萬元，也勒令該工地2公尺以上開口處高空作業全數停工，營造廠申請復工後，也將組成復工審查小組，確保全工區已無墜落之虞後，才能復工。

勞檢處處長李賢祥表示，該工地才剛經勞檢處罰鍰並處以停工處分，但營造廠仍不依法設置必要的安全衛生措施及落實職業安全衛生管理，實屬惡劣，勞檢處將加重處分、絕不寬貸。

李賢祥說，已派員至肇災工地實施重大職災調查，盡速確認肇災原因為何，後續除了依職業安全衛生法論處外，會再將相關人員依刑法第276條規定，移請桃園地檢署依過失致死罪嫌偵辦。