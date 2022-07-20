新北男機車闖國1五楊高輕生 墜快速道平面路身亡

新北市34歲許姓男子昨天晚上告訴家人出外買東西，竟騎機車從新北闖入國1五楊高架道往南行駛至64.9公里停車、坐在高架道護欄，不慎墜落66快速道平鎮平面道路，送醫不治，檢警方今天下午相驗，許男疑思覺失調症輕生，家屬沒有意見。

警方表示，家住新北市新莊區的許姓男子，罹患思覺失調症就醫，他告訴家人出外買東西，竟騎機車騎入國1五楊高架道，往南行駛至64.9公里平鎮段停車，先坐在高架道護欄，卻不慎墜落66快速道平面、高幼路上，頭部重傷送醫不治，

許男未留遺書，檢警相驗死因，初步懷疑思覺失調症發作尋短，排除他殺之嫌，家屬沒有意見，檢方將遺體發還家屬善後。

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