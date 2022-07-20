蓮池潭帆船翻覆意外！9歲童「未穿救生衣」落水送醫不治 教練失聯搜救中

高雄市左營蓮池潭今天下午發生風帆翻船，王姓學童與蔡姓教練雙雙落水後失蹤，不久遊客發現學童在水上載浮載沉，送醫急救仍不治，教練也失蹤待尋，搜救人員正搜中。

據警方初步了解，溺水的王姓學童（9歲）是高雄市三民區某國小三年級學童，利用暑期，由家長載到高雄市蓮池潭舊城國小碼頭，由蔡姓教練（約50歲）才採「1對1」教風帆課程。

今天下午1點40分許，蔡姓教練自蓮池潭舊城國小碼頭，操船帶王姓學童登船，不料，約1小時後，風帆船翻船，但岸上沒人注意，直到約10多分鐘後，才有人注意到2人乘坐的風帆船，在蓮池潭北極亭水域翻船，但是傳上的人失蹤。

距離翻船水域約500公尺處，在左營孔廟岸邊施作堤岸的工人，發現近岸邊的水域有人載浮載沉，趕緊向警、消報案救人，消防隊動員到場，救起王姓學童，學童已無生命跡象，身上也沒有救生衣。

學童經送往國軍高雄總醫院左營分院搶救，直到下午4點13分宣告不治。父母接獲警方通知，立即趕去醫院，不敢相信眼前的事。

不過，據附近其他課程的教練說，蔡姓教練與學童是一對一課程，但是沒見到教練。

搜救人員趕緊繼續下水，並開小艇在蓮池潭搜尋蔡姓教練，直到下午4點多，仍不見蔡的蹤影。蔡的兒子趕到蓮池潭，表示對父親的教學課程不清楚。

趕到現場的水域教練說，這名教練帶著學童到蓮池潭體驗風帆，是從「還河於民」觀光局的碼頭下去，今天蓮池潭風勢很大，風帆翻覆，小朋友漂流了一段距離才找到。

附近教練說，曾經有人在蓮池潭玩風箏衝浪，被潭面氣流打亂，結果最後掛在樹上。蓮池潭潭體約4、5米深，潭底多是爛泥。