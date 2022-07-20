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以「攻打台灣」為由詐騙千萬 警及時阻詐成功

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名婦人臨櫃欲提領1100萬元，行員直覺有異，通報警方，警方關心詢問，婦人才道出因友人以俄烏戰爭為例，告訴她近來大陸預計攻打台灣，建議她提領所有積蓄改存到友人指定銀行才安全。警方勸說並說明這也是詐騙手法之一，侯婦才了解險遭詐騙。

警方日前接獲銀行行員報案，有名婦人臨櫃欲提領現金1千1百萬元，因提領金額龐大，關心詢問提領現金用途，婦人表示因其先生要求提領現金還清貸款，但行員發現婦人眼神漂浮不定，懷疑沒有講出實情，所以通報警方。

警方到場後，關心婦人提領這麼多現金用途，且從侯姓婦人提供的資料發現侯婦的丈夫早已去逝多年，警方再次詢問侯婦，她才說，友人告知因俄羅斯攻打烏克蘭，近期大陸也預計攻打台灣，擔心存放於銀行內的積蓄會遭受波及，故遵循朋友的建議至銀行臨櫃提領所有積蓄，提領後準備到朋友所指定的銀行存款。

警方告知侯婦此為詐騙手法，勸說並舉出各類詐騙手法後，侯婦終於了解自己險遭詐騙，幸好還沒有將所有積蓄提領。警方告訴侯婦以後如果有遇到疑似詐騙任何問題都可隨時撥打165或是派出所電話作為詢問。

警方不斷勸說，婦人才打消提領千萬元積蓄。記者李宗祐／翻攝
警方不斷勸說，婦人才打消提領千萬元積蓄。記者李宗祐／翻攝

詐騙 俄烏戰爭 俄羅斯

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