大貨車未按時到貨 駕駛車停路邊昏迷不治

花蓮某貨運公司大貨車今晨未依時間將貨送到新竹，公司透過衛星定位找到車子停在台9線池上段，派員前往查看，發現駕駛昏迷在車內，隨即報警救人，但送醫後仍不治。

今天上午台東縣消防局和台東縣警察局關山分局接獲通報，台9線（花東公路）池上路段台東農場附近有一輛大貨車停靠路邊，駕駛疑似昏迷，車門窗無法打開。

警方和消防人員到達現場後打破車窗將昏迷的駕駛救出送醫，但仍宣告不治。

現場處理人員表示，這輛大貨車是屬於花蓮某貨運公司，昨晚9時由49歲溫姓司機載米，從花蓮富里公司出發，預定今天清晨6時到達台中，但貨運公司發現今晨貨未到，透過衛星定位發現貨車停在路邊許久，以電話聯絡溫姓司機都沒有人接聽，隨即派人到現場查看。

現場處理人員表示，從現場初步研判，可能溫姓司機感覺到身體不舒服，慢慢將車子停在路旁後昏迷，才未失控釀成災難。