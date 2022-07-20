機車騎士疑自摔連人帶車跌落排水溝 消防民眾合力救人
27歲劉姓男子今天清晨6點左右騎機車行經台3線公路苗栗縣三灣鄉員林村路段時，突然連人帶車跌落到6公尺深的排水溝下。
消防局據報派員趕往救護，男子左小腿有骨折傷勢，救護人員與民眾合力，架梯將男子救出並送醫。這起事故疑似男子騎乘普通重機自摔造成，沒有酒駕，車禍原因待調查釐清。
苗栗縣消防局指出，三灣消防分隊清晨6點1分接獲指揮中心通報車禍救護案件，事故地點在三灣鄉台3線99公里路段附近，救護人員抵達現場時，發現一名普通重機的騎士跌落約6公尺深的大排水溝底下，傷者意識清楚，左小腿骨折，身上多處擦挫傷，消防人員以雙節梯繩索架設，並等給予止血、包紮固定後，將傷患拖至平坦安全處，隨即送往醫院治療。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言