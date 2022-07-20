機車騎士疑自摔連人帶車跌落排水溝 消防民眾合力救人

27歲劉姓男子今天清晨6點左右騎機車行經台3線公路苗栗縣三灣鄉員林村路段時，突然連人帶車跌落到6公尺深的排水溝下。

消防局據報派員趕往救護，男子左小腿有骨折傷勢，救護人員與民眾合力，架梯將男子救出並送醫。這起事故疑似男子騎乘普通重機自摔造成，沒有酒駕，車禍原因待調查釐清。