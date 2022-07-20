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機車騎士疑自摔連人帶車跌落排水溝 消防民眾合力救人

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
男子騎機車行經台3線公路苗栗縣三灣鄉路段時，連人帶車跌落到6公尺下的排水溝，消防人員趕往救護。圖／苗栗縣消防局提供
男子騎機車行經台3線公路苗栗縣三灣鄉路段時，連人帶車跌落到6公尺下的排水溝，消防人員趕往救護。圖／苗栗縣消防局提供

27歲劉姓男子今天清晨6點左右騎機車行經台3線公路苗栗縣三灣鄉員林村路段時，突然連人帶車跌落到6公尺深的排水溝下。

消防局據報派員趕往救護，男子左小腿有骨折傷勢，救護人員與民眾合力，架梯將男子救出並送醫。這起事故疑似男子騎乘普通重機自摔造成，沒有酒駕，車禍原因待調查釐清。

苗栗縣消防局指出，三灣消防分隊清晨6點1分接獲指揮中心通報車禍救護案件，事故地點在三灣鄉台3線99公里路段附近，救護人員抵達現場時，發現一名普通重機的騎士跌落約6公尺深的大排水溝底下，傷者意識清楚，左小腿骨折，身上多處擦挫傷，消防人員以雙節梯繩索架設，並等給予止血、包紮固定後，將傷患拖至平坦安全處，隨即送往醫院治療。

男子騎機車行經台3線公路苗栗縣三灣鄉路段時，連人帶車跌落到6公尺下的排水溝，消防人員趕往救護。圖／苗栗縣消防局提供
男子騎機車行經台3線公路苗栗縣三灣鄉路段時，連人帶車跌落到6公尺下的排水溝，消防人員趕往救護。圖／苗栗縣消防局提供
男子騎機車行經台3線公路苗栗縣三灣鄉路段時，連人帶車跌落到6公尺下的排水溝，消防人員趕往救護。圖／苗栗縣消防局提供
男子騎機車行經台3線公路苗栗縣三灣鄉路段時，連人帶車跌落到6公尺下的排水溝，消防人員趕往救護。圖／苗栗縣消防局提供
男子騎機車行經台3線公路苗栗縣三灣鄉路段時，連人帶車跌落到6公尺下的排水溝。圖／民眾提供
男子騎機車行經台3線公路苗栗縣三灣鄉路段時，連人帶車跌落到6公尺下的排水溝。圖／民眾提供

重機 車禍

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