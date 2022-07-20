快訊

獨／潤泰雙雄淨值危機 尹衍樑獨家專訪：南山準備上市

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產危機

獨／友人謊稱輕生「騙」走3千萬 詹雅雯血本無歸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園高鐵站前建案工安意外 工人15樓摔至3樓送醫不治

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢青埔地區某建案牆面先前出現龜裂傾斜狀況，經桃市府建築管理處審查安全無虞繼續施工，怎料今中午11時許傳出38歲的胡姓工人從15樓墜至3樓意外，救護人員到場發現胡男無呼吸心跳，送醫急救中仍回天乏術；目前桃市府勞動局勞檢處派員前往調查釐清是否有違反工安事故，現全面勒令停工。

位在中壢區青昇路195號對面工地，近期正興建大樓，不過今天下午1時10分許，消防獲報胡男執行打石作業時，不慎從15樓墜至3樓管道間後無意識，救護人員到場後，由救災車輛支援破壞器材將胡男從狹小管道間脫困，並立即給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定、CPR、AED等救護處置，送往中壢天晟醫院搶救仍宣告不治。

先前此地下5層、地上17層房屋新建工程，才因為外牆建築外觀增築不平整及雙柱之間伸縮縫不規則形，讓民眾憂心建築安全，當時建管處派員前往查看，發現2個問題皆非屬結構系統，經營造廠專業技師及建築師說明未影響公共安全，請專業技師及建築師提出書面報告向建管處備查。

桃園中壢青埔建案傳出工人從15層樓高墜落至3樓，經送醫後仍宣告不治。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢青埔建案傳出工人從15層樓高墜落至3樓，經送醫後仍宣告不治。記者翁唯真／翻攝

建築 桃園

延伸閱讀

竹北建案一坪開價85萬 網友曝建商敢開高原因

相關新聞

高階警人事異動！基隆市警局長張樹德接任 今拜會市長林右昌

台南市警局副局長張樹德將接任基隆市警局長，警政署長黃明昭日前向基隆市長林右昌報告此人事案，目前已經確該人選，內政部將正式...

丟丟妹遭爆賣添加磷酸鹽蝦仁 新北衛生局要查了

直播天后丟丟妹日前才遭同行質疑賣假牛肉，如今又有網友爆料，丟丟妹賣的蝦仁經SGS檢測，驗出一公斤含有0.8克磷酸鹽，超出食藥署...

耐震補強裝修 關子嶺警光山莊25日起停業至明年3月底

台南市白河區關子嶺警光山莊，因建物耐震補強及室內裝修，將於本月25日至明年3月底暫停營業。

高雄婦導航失準受困深山 自曝看完《咒》太害怕崩潰求助員警

高雄劉姓婦人剛看完熱門恐怖片「咒」，開車前往高雄內門山區，因導航失準開錯路，致車輪卡在香蕉園受困，員警靠視訊電話發現身旁...

桃園高鐵站前建案工安意外 工人15樓摔至3樓送醫不治

桃園中壢青埔地區某建案牆面先前出現龜裂傾斜狀況，經桃市府建築管理處審查安全無虞繼續施工，怎料今中午11時許傳出38歲的胡...

大貨車駕駛身體不適停車昏迷 今上午發現送醫不治

花蓮某貨運公司溫姓司機，今天凌晨駕大貨車從花蓮載米出發，行經台九線台東農場時疑身體不適，溫忍住病痛，將大貨車停靠道路隨即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。