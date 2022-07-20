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桃園高鐵站前建案工安意外 工人15樓摔至3樓送醫不治
桃園中壢青埔地區某建案牆面先前出現龜裂傾斜狀況，經桃市府建築管理處審查安全無虞繼續施工，怎料今中午11時許傳出38歲的胡姓工人從15樓墜至3樓意外，救護人員到場發現胡男無呼吸心跳，送醫急救中仍回天乏術；目前桃市府勞動局勞檢處派員前往調查釐清是否有違反工安事故，現全面勒令停工。
位在中壢區青昇路195號對面工地，近期正興建大樓，不過今天下午1時10分許，消防獲報胡男執行打石作業時，不慎從15樓墜至3樓管道間後無意識，救護人員到場後，由救災車輛支援破壞器材將胡男從狹小管道間脫困，並立即給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定、CPR、AED等救護處置，送往中壢天晟醫院搶救仍宣告不治。
先前此地下5層、地上17層房屋新建工程，才因為外牆建築外觀增築不平整及雙柱之間伸縮縫不規則形，讓民眾憂心建築安全，當時建管處派員前往查看，發現2個問題皆非屬結構系統，經營造廠專業技師及建築師說明未影響公共安全，請專業技師及建築師提出書面報告向建管處備查。
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