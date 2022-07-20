桃園高鐵站前建案工安意外 工人15樓摔至3樓送醫不治

桃園中壢青埔地區某建案牆面先前出現龜裂傾斜狀況，經桃市府建築管理處審查安全無虞繼續施工，怎料今中午11時許傳出38歲的胡姓工人從15樓墜至3樓意外，救護人員到場發現胡男無呼吸心跳，送醫急救中仍回天乏術；目前桃市府勞動局勞檢處派員前往調查釐清是否有違反工安事故，現全面勒令停工。

位在中壢區青昇路195號對面工地，近期正興建大樓，不過今天下午1時10分許，消防獲報胡男執行打石作業時，不慎從15樓墜至3樓管道間後無意識，救護人員到場後，由救災車輛支援破壞器材將胡男從狹小管道間脫困，並立即給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定、CPR、AED等救護處置，送往中壢天晟醫院搶救仍宣告不治。