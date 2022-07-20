大貨車駕駛身體不適停車昏迷 今上午發現送醫不治

花蓮某貨運公司溫姓司機，今天凌晨駕大貨車從花蓮載米出發，行經台九線台東農場時疑身體不適，溫忍住病痛，將大貨車停靠道路隨即昏迷，公司員工尋找後發現溫倒在駕駛座，報警請消防隊破窗救人，送醫後宣告不治，司機確切死因仍待檢警相驗確認。

據了解，49歲溫姓司機昨晚9點駕貨車載米，從花蓮富里公司出發，預定今天清晨6點到達台中，貨運公司發現今天清晨貨未到，透過衛星定位發現該貨車停放在路邊許久，以電話聯絡溫姓司機都沒有人接聽，隨即派人到現場查看。

員工到場發現，大貨車停台東農場大門旁，司機已經倒在駕駛座上，立即報警請消防隊到場破窗，將溫姓司機送關山慈濟醫院救治，上午11時許宣告不治。

現場協助人員表示，溫姓司機座位旁有藥物，研判駕駛過程突發疾病，感覺到身體不舒服，將車子停在路旁才昏迷，如果他持續開車、車輛失控出車禍，後果不堪設想。