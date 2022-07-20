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響應企業義消業者投2000萬完善消防設施 另推消防津貼

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

從事螺絲生產的台南市官田區正豐企業，除投入逾2000萬元建置完善消防設施，更響應南市消防局推廣「企業義消」，6名加入員工，業者除享公假及加重意外險，每月還可領取「消防津貼」，對外宣示重視消防決心。

南市消防局第二大隊今近午在該公司辦理員工自主消防演訓，正豐企業董事長胡正德說，在所有5000坪廠房，迄今投入超過2000萬元建置相關消防設施，也以中文、英文、印尼等多國文字方便移工辨認。

目前也是南市消防之友會第二辦事處處長的胡正德說，為落實緊急救災，裝置防火沙的輪子，還捨棄塑膠輪以特製鐵輪強化機動性，目前220名員工到職半年內，得學會滅火器操作，還曾二度因落實處置得宜，減少火災發生，這些投資雖然費用龐大，但一起無情火可能將所有財物釀成泡影，甚至釀成人命，相關消防費用相當值得。

胡正德說，這6名加入「企業義消」員工，若消防訓練可除享公假外，還有每人300萬元加重意外險，每月還可領取「消防津貼」2000元，宣示公司重視消防決心。

南市消防局李明峯上午由第二消防大隊長丁春能陪同前往視察，頒發感謝狀肯定業者用心長期投入消防。

李明峯說，全市不含義消約有1172名消防隊員，各縣市因年輕人意願不高，近年都面臨招募義消困難，2年多來南市已有10多家業者185人加入，緩解消防人力壓力，日前已向消防署提出「企業義消」概念，未來各縣市可能與業者攜手招募義消，解決當前人力不足問題。

因應特殊救災，業者自備消防沙，捨棄塑膠輪劣化以鐵輪掌握救災時效。記者謝進盛／攝影
因應特殊救災，業者自備消防沙，捨棄塑膠輪劣化以鐵輪掌握救災時效。記者謝進盛／攝影
南市消防局第二大隊在官田工豐企業辦理自主防災演練，業者落實要求員工到職半年內會使用滅火器等設備。記者謝進盛／翻攝
南市消防局第二大隊在官田工豐企業辦理自主防災演練，業者落實要求員工到職半年內會使用滅火器等設備。記者謝進盛／翻攝
台南官田工豐企業響應南市消防局「企業義消」，6名員工受訓時除有公假、加重意外險外，每月更可支領「消防津貼」等福利。記者謝進盛／攝影
台南官田工豐企業響應南市消防局「企業義消」，6名員工受訓時除有公假、加重意外險外，每月更可支領「消防津貼」等福利。記者謝進盛／攝影
南市消防局長李明峯肯定業者胡正德用心投入廠區消防設備防護。記者謝進盛／攝影
南市消防局長李明峯肯定業者胡正德用心投入廠區消防設備防護。記者謝進盛／攝影
官田工豐企業董事長胡正德投入消防設備不遺餘力。記者謝進盛／翻攝
官田工豐企業董事長胡正德投入消防設備不遺餘力。記者謝進盛／翻攝
南市消防局第二大隊在官田工豐企業辦理自主防災演練，業者落實要求員工到職半年內會使用滅火器等設備。記者謝進盛／攝影
南市消防局第二大隊在官田工豐企業辦理自主防災演練，業者落實要求員工到職半年內會使用滅火器等設備。記者謝進盛／攝影
台南官田工豐企業成立「企業義消」，6名加入員工受訓時除有公假、加重意外險外，每月更可支領「消防津貼」等福利。記者謝進盛／攝影
台南官田工豐企業成立「企業義消」，6名加入員工受訓時除有公假、加重意外險外，每月更可支領「消防津貼」等福利。記者謝進盛／攝影

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