響應企業義消業者投2000萬完善消防設施 另推消防津貼

從事螺絲生產的台南市官田區正豐企業，除投入逾2000萬元建置完善消防設施，更響應南市消防局推廣「企業義消」，6名加入員工，業者除享公假及加重意外險，每月還可領取「消防津貼」，對外宣示重視消防決心。

南市消防局第二大隊今近午在該公司辦理員工自主消防演訓，正豐企業董事長胡正德說，在所有5000坪廠房，迄今投入超過2000萬元建置相關消防設施，也以中文、英文、印尼等多國文字方便移工辨認。

目前也是南市消防之友會第二辦事處處長的胡正德說，為落實緊急救災，裝置防火沙的輪子，還捨棄塑膠輪以特製鐵輪強化機動性，目前220名員工到職半年內，得學會滅火器操作，還曾二度因落實處置得宜，減少火災發生，這些投資雖然費用龐大，但一起無情火可能將所有財物釀成泡影，甚至釀成人命，相關消防費用相當值得。

胡正德說，這6名加入「企業義消」員工，若消防訓練可除享公假外，還有每人300萬元加重意外險，每月還可領取「消防津貼」2000元，宣示公司重視消防決心。

南市消防局李明峯上午由第二消防大隊長丁春能陪同前往視察，頒發感謝狀肯定業者用心長期投入消防。