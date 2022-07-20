桃園警消聯合演練地下道淹水搶救 有獎徵答到月底
午後熱對流旺盛，地下道不但容易淹水，還可能因人車受困致命，桃園市消防局大林分隊今選在轄內地下道舉辦水域搶救演練，模擬救援受困人車，並會同大樹派出所交通管制；消防隊也在官方臉書舉辦有獎徵答，只到本月底。
桃園市觀音區台61快速道路本月2日發生淹水，導致汽車拋錨受困，已經引起警消單位注意，消防局大林分隊考量桃園火車後站轄內多地下道，搶救難度較開放水域更高，為強化救援應變量能，今上午10時在長安地下道會同大樹派出所舉辦搶救演練。
本次演練由大林分隊出動消防車及船艇，由消防人員操艇並運送裝備器材，接近擬拋錨車輛，以油壓剪、撬棒破壞車體救出民眾並送醫，派出所員警則協助交通管制，讓車輛不再進入低窪淹水地區，並通知及疏散周遭住戶及民眾。
大林分隊長黃章瑋表示，地下道環境狹窄，救援空間有限，且通常是民眾連同車輛一起受困，過去其他縣市曾發生喪命悲劇，充分演練才能在分秒必爭情況下快速救援，確保民眾生命財產安全。
消防局第一大隊即日起也在官方臉書，「桃園市政府消防局第一救災救護大隊」，辦理水域安全宣導有獎徵答活動，獎品豐富，敬請民眾踴躍參加及分享。
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