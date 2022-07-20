2年3人溺斃 南庄苦花潭名列苗栗易溺水事故之首

苗栗縣政府消防局今天公布26處易溺水事故水域，其中，熱門景點南庄鄉風美溪苦花潭2年3人溺斃最危險，研判因溪水與環境溫差多，跳水瞬間造成身體不適導致意外，消防局等相關單位加強警示防溺。

消防局盤點2年內發生溺水事故救援地點，全縣共26處水域，包括南庄鄉風美溪、神仙谷，中港溪竹南鎮五福大橋，後龍溪苗栗市伯爵庭園段、後龍大橋段，頭屋鄉老田寮溪龍頸潭，大安溪泰安鄉梅象大橋、卓蘭鎮白布帆，通霄鎮南勢溪出海口，及苑裡漁港彩虹橋等處，曾經發生溺斃意外。

其中，苦花潭共發生3人溺斃最危險，縣議員楊文昌說，苦花潭隱身山林中，近年來遊客絡繹不絕，但一些遊客不顧警示，從一、二層樓高的瀑布頂一躍而下，周邊環境高溫，溪水又冰冷，容易造成身體不適，而造成憾事。

消防局指出，警消不可能24小時派員駐守，將加強警示設施，提醒注意安全，並辦理水域救援訓練，規畫搶救路線，呼籲夏天戲水，應選擇安全地點、設有救生員場域戲水游泳，下水前要有足夠的熱身活動，不穿吸水衣褲下水，並留意天氣變化。