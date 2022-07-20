台南仁德區疑廂型車起火爆炸 臥床老嫗葬身火場

台南市仁德區德善路108巷內一樓鐵皮平房，今天中午11點多發生大火，火勢猛烈，消防人員緊急出水滅火後，在車庫後方房間發現女性屍體。消防人員初步調查，疑停在車庫廂型車起火，長期臥病在床93歲林姓老太太來不及逃出，不幸死亡。

台南市消防局救災救護中心，今天11點多接獲民眾報案，位於仁德區德善路108巷內一樓鐵皮平房起火燃燒，消防人員到場後，見火勢猛烈，平房全面燃燒，請求二、三梯次支援。

洪姓車主表示，他倒車進入車庫，還沒有熄火，聽到碰的爆炸聲，車子引擎起火燃燒。林老太太的兒子說，他做家庭代工，廂型車載代工零件到家，他的母親行動不便，長期臥病在床。許姓女看護說，火太大，她根本打不開救老太太。

轄區警方歸仁警分局到場了解後，封鎖現場，請鑑識中心人員到場了解，消防局也將派火災調查科人員到場鑑識，查明起火真正原因。