資源回收物掉一地老翁車道撿拾 後方車輛煞車急閃
南投市一名老翁昨天凌晨在南崗二路撿拾掉落在車道資源回收物，後方車輛直到靠近才發現車道上有人，緊急煞車閃避。南投警分局員警發現，開啟警示燈並幫忙撿拾車道掉落物，才避免發生意外，也提醒老人晚間外出最好穿鮮豔衣物，確保自身安全。
南投警分局半山派出所警員李宥鋐、楊棠鈞昨天凌晨巡邏，經過南投市南崗二路時發現前方車輛緊急煞車，並往內線車道閃避。兩人查看發現外線車道有名老翁撿拾掉落一地的回收物。因為視線昏暗，加上老人穿深色衣物不易察覺，汽車駕駛人靠近時才發現車道有人，才趕緊煞車閃避，相當危險。
兩人立即停下警車，在掉落物前方放置交通錐，並開啟警示燈，提醒後方車輛注意，並撿拾車道上資源回收物放回老翁車上，協助物品捆紮好，老翁感謝員警熱心幫忙，兩人也提醒老翁要將物品堆疊綑紮好，以免危害他人及自身安全。
老人夜間外出容易發生車禍，南投警方曾贈送老人反光背心，減少車禍發生機率，提醒老人穿著明亮鮮豔服裝或使用反光物品警示來車，確保自身安全。
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