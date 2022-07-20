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戲水消暑溺水意外頻傳 花蓮半年10件7人喪命

中央社／ 花蓮縣20日電

天氣炎熱戲水消暑，卻頻傳溺水事故，花蓮今年至今已發生10件水域意外、7人不幸喪生；消防局呼籲戲水前注意公告標示慎選水域，攜帶救生衣及浮具，避免意外一再發生。

花蓮縣消防局災害搶救科今天告訴中央社記者，根據統計，花蓮縣民國101年1月至111年7月20日止共計發生溺水案件180件，發生地點於海域共計88件、野溪游泳池等92件；傷亡狀況死亡109人、獲救120人、失蹤9人。

111年溺水案件共計10件（死亡7人、獲救3人），其中海域3件、野溪及游泳池等有7件。

昨天秀林鄉砂婆礑溪和花蓮溪都有民眾玩水而發生意外，其中花蓮溪玩「漂漂河」意外的婦人，雖有穿浮力背心但仍因卡在消波塊而未能在黃金時間內獲救。

花蓮多家水上活動業者對此感到遺憾，生意也受影響，賴姓負責人接受中央社記者訪問表示，雖然不是自家公司出事，但遊客總會擔心，已被退單10多團；他認為出事的那一河段消波塊多、水深漩渦多，且是救援撤退路線遠的高風險路線。

轄管的觀光局花東縱谷國家風景區管理處表示，有關花蓮溪「漂漂河」活動，依發展觀光條例第36條，目前花蓮溪水域未公告禁止、限制相關水域遊憩活動。

縱管處副處長莊名豪指出，對於帶客從事水域遊憩活動具營利性質的業者必須有工商登記、投保公共意外責任保險、提出相關救援計畫等，如今有民眾意外死亡，將會同縣府、河川局等單位了解是否有缺失，同時進入司法調查。

花蓮縣政府觀光處表示，業者利用類似卡車輪胎為浮具的「漂漂河」活動，目前僅能依水域遊憩活動管理辦法來通案性規定，要求業者遵守注意事項，也呼籲民眾注意水域安全。

觀光處觀光產業科長陳勇男說，砂婆礑溪花蓮人稱「水源地」，此處插有「禁止下水」告示牌也擋不了民眾喜歡到此地戲水；花蓮很多野溪，因水域深度深淺不一且溫度較低，更暗藏石塊及漩渦，民眾戲水一定要慎選場域，做好相關防備措施。

花蓮 溺水

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