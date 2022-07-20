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機車騎入罰1800元 新莊區汽車單行道將設科技執法

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導

新北市新莊區中正路855巷為汽車單行道，機車為時段性禁止進入，不過部分駕駛仍會違規駛入，險象環生，新北市交通局決定建置科技管理設備，預計下周一實施啟用，盼遏止違規歪風，維護行車安全。

交通局交通管制工程科長林昭賢表示，科技管理設備主要目的是希望減少駕駛人違規行為，提升行車安全；根據交通局已於林口、汐止及樹林等區實施禁行大貨車科技管理，統計顯示駕駛違規案件下降達8至9成。

 林昭賢指出，新莊區中正路855巷狹窄，會車不易，因此進行單向管制，全時段管制中正路、明志路禁止汽車駛入，機車則上午7至9時及下午5至7時禁止駛入，交通局在路口明顯處均設置禁止通行管制標誌，但仍有不少汽、機車駕駛違規駛入，衍生事故。

交通局提醒，新莊中正路855巷科技管理將自下周一實施，違規將依道路交通管理處罰條例第45條規定，處600元以上、1800元以下罰鍰，請駕駛人遵守標誌、標線及號誌行駛，共同維護行車安全。

新莊區中正路855巷為汽車單行道，市府將建置科技管理系統。圖／新北市交通局提供
新莊區中正路855巷為汽車單行道，市府將建置科技管理系統。圖／新北市交通局提供

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