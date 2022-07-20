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丟丟妹遭爆賣添加磷酸鹽蝦仁 新北衛生局要查了

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭／新北即時報導

直播天后丟丟妹日前才遭同行質疑賣假牛肉，如今又有網友爆料，丟丟妹賣的蝦仁經SGS檢測，驗出一公斤含有0.8克，超出食藥署規定的0.1克。新北衛生局表示磷酸鹽為食品添加物，依規定不得添加於生鮮水產品，將派員至該販賣處查察，若查獲非法使用食品添加物，可依違反食安法處3萬以上300萬元以下罰鍰。

丟丟妹日前才跟同行為美國EXCEL紅標PR板腱槓上，對方質疑賣劣質牛肉，讓她不忍了提告。如今又有網友在爆料公社上質疑，丟丟妹賣的蝦仁添加磷酸鹽，直播上卻稱「保證沒有發藥」，經SGS檢測驗出一公斤含有0.8克的磷酸鹽，超出食藥署規定的0.1克。

新北衛生局表示磷酸鹽為食品添加物，依規定不得添加於生鮮水產品，將派員至該販賣處查察，若查獲非法使用食品添加物，可依違反食安法處3萬以上300萬元以下罰鍰。

記者致電該食品廠商橋匯開發有限公司代表人，對方不願證實是否為代表人，只說代表人很忙，且產品的情況他也不清楚，今日不會回應。

網友爆料丟丟妹賣的蝦仁經SGS檢測，驗出一公斤含有0.8克，超出食藥署規定的0.1克。圖／擷取自爆料公社
網友爆料丟丟妹賣的蝦仁經SGS檢測，驗出一公斤含有0.8克，超出食藥署規定的0.1克。圖／擷取自爆料公社
網友將丟丟妹賣的蝦仁送去SGS檢測。圖／擷取自爆料公社
網友將丟丟妹賣的蝦仁送去SGS檢測。圖／擷取自爆料公社
網友爆料丟丟妹賣的蝦仁經SGS檢測，驗出一公斤含有0.8克，直播上卻稱「保證沒有發藥」。圖／擷取自爆料公社
網友爆料丟丟妹賣的蝦仁經SGS檢測，驗出一公斤含有0.8克，直播上卻稱「保證沒有發藥」。圖／擷取自爆料公社
網友爆料丟丟妹賣的蝦仁經SGS檢測，驗出一公斤含有0.8克，超出食藥署規定的0.1克。圖／擷取自爆料公社
網友爆料丟丟妹賣的蝦仁經SGS檢測，驗出一公斤含有0.8克，超出食藥署規定的0.1克。圖／擷取自爆料公社

衛生局 爆料公社 直播

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