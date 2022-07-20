丟丟妹遭爆賣添加磷酸鹽蝦仁 新北衛生局要查了

直播天后丟丟妹日前才遭同行質疑賣假牛肉，如今又有網友爆料，丟丟妹賣的蝦仁經SGS檢測，驗出一公斤含有0.8克，超出食藥署規定的0.1克。新北衛生局表示磷酸鹽為食品添加物，依規定不得添加於生鮮水產品，將派員至該販賣處查察，若查獲非法使用食品添加物，可依違反食安法處3萬以上300萬元以下罰鍰。

丟丟妹日前才跟同行為美國EXCEL紅標PR板腱槓上，對方質疑賣劣質牛肉，讓她不忍了提告。如今又有網友在爆料公社上質疑，丟丟妹賣的蝦仁添加磷酸鹽，直播上卻稱「保證沒有發藥」，經SGS檢測驗出一公斤含有0.8克的磷酸鹽，超出食藥署規定的0.1克。

新北衛生局表示磷酸鹽為食品添加物，依規定不得添加於生鮮水產品，將派員至該販賣處查察，若查獲非法使用食品添加物，可依違反食安法處3萬以上300萬元以下罰鍰。