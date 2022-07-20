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影／深夜開車停路中不動 以為昏迷...叫醒才知酒駕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

鍾姓男子深夜開車，車停在台中市后里區路中央，巡邏員警看到以為他身體不適，急敲窗呼叫，才發現他是酒駕，不勝酒力睡著，警方依公共危險罪嫌移送法辦，並當場斥責他。

26歲鍾姓男子本月13日清晨6點30分，開車到后里區甲后路一段與大圳路口，車停路中，引擎發動，大甲警分局后里分駐所警員張延吉與王璽睿正執行巡邏勤務，看到這輛轎車停路中，感覺不妙，下車查看，發現鍾男趴在方向盤上且雙手緊握著，多次敲打車窗皆無反應、以為無生命徵象，準備急呼救護人員到場幫忙及破窗救人。

鍾男突然驚醒，員警好心問道：「人有無不舒服？是否要協助就醫或通知家屬」，他未置可否，但人一下車後散發濃濃酒氣，當下員警情緒一變，大聲斥呼「喝酒不能開車，你還開，而且還將車開到路中間停滯」。

鐘男說當天和朋友歡唱飲酒到深夜3點才結束，因為疲勞與不勝酒力，致使他精神恍惚因而將車輛停在馬路上，所幸行駛時未撞擊他人，否則傷亡不堪設想。

大甲警分局表示，酒後駕車形同一顆在道路上行走的「不定時炸彈」，隨時都會導致很多無辜的用路人受到波及而慘遭橫禍，呼籲駕駛人「尊重自己與他人生命，切勿酒後開車」，同時應培養「開車不喝酒，酒後不開車」之良好習慣，珍惜自己的生命，也關懷他人的生命安全；分局同時也將強化違規攔查作為，全力防制酒駕，執行掃除「醉犯」專案，盼能給用路人一個安全回家的路。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一名男子開車停在台中市后里區路中，員警以為他身體不適，叫醒才知他酒駕。圖／警方提供
一名男子開車停在台中市后里區路中，員警以為他身體不適，叫醒才知他酒駕。圖／警方提供
一名男子開車停在台中市后里區路中，員警以為他身體不適，叫醒才知他酒駕。圖／警方提供
一名男子開車停在台中市后里區路中，員警以為他身體不適，叫醒才知他酒駕。圖／警方提供

后里 酒駕

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