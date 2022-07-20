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檳榔西施養黑狗沒綁好 飛撲狠咬害4歲女童慘破相

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中蔡姓檳榔西施在店內飼養的1隻黑狗沒用牽繩拴著，結果周姓女子一家經過黑狗突然衝出來，直接撲向周及其4歲大女兒攻擊，害2人跌倒擦挫傷，女童更是慘遭咬臉當場嚎啕大哭，蔡女雖否認犯行，但檢方綜合證詞、傷勢等，認定她沒看顧好狗有過失，依過失傷害罪嫌起訴她。

檢警調查，蔡女（48歲）在西屯區河南路2段的檳榔攤上班，她在店內飼養的1隻黑狗平時都沒繫上牽繩任憑牠自由活動，去年11月29日早上周姓女子和先生、4歲女兒走路行經，黑狗因警覺突然失控衝出撲向他們一家人。

周女嚇到跌倒遭咬傷，女童更是慘遭猛抓、狠咬臉部當場濺血痛的大哭，所幸經送醫治療均無生命危險，周不甘無辜受後報警對飼主蔡提告過失傷害罪嫌。

檢方訊時，蔡女矢口否認犯行，但坦承咬傷人的黑狗是他養的，當天沒有繫上牽繩，還說並未看到狗去攻擊周女和女童，自己看到的時候女童就已經坐在地上，她先打電話叫救護車並陪同一起到醫院。

蔡女還說，她是聽到周女稱「是狗狗咬的」，所以當下有將狗抱走，也有看到女童臉上有個約1公分傷口，但也不清楚是遭狗咬還是自己跌倒造成，所以才陪同到醫院確認傷勢。

檢方查，根據蔡女之前辯解可知，周及其女兒是因她養的狗突然衝出店面咬傷，且周女也指證歷歷，並提出醫院驗傷證明、女童臉部受傷照片證明。

檢方也認為，蔡女坦承沒鍊好狗或在旁看管，才導致狗衝出，也難以免除她過失傷害責任，而蔡同一行為造成周女、女童受傷，為想像競合犯，偵結依1個過失傷害罪嫌起訴她。

黑狗示意圖，非當事犬隻。圖／報系資料照
黑狗示意圖，非當事犬隻。圖／報系資料照

傷害罪

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