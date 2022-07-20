國一北上高雄岡山段 今凌晨6車追撞致6傷

國道1號北上高雄岡山路段350.7公里處今天凌晨1時許，發生6車追撞事故，更導致其中一輛肇事的預拌混凝土車翻覆在國道，所幸，事故只有6人輕傷送醫無生命危險，另查出1人有酒駕情事由警方依法移送，事故於清晨6時許才排除並恢復通行，詳細事故原因仍待釐清。

經調查，一輛轎車行經國道1號北向350.7公里處時，疑未注意車前狀況，追撞前方另一輛轎車，兩車都因衝擊力道過大順勢撞擊外側護欄，隨後停止占用外側車道及路肩。

接著，後方另一輛行駛於外側車道的預拌混凝土車，因閃避不及撞上先前車禍停靠在路肩外側車道的轎車，導致車體側翻於路面，後又造成後方另外3輛轎車追撞肇事。

這起國道6車追撞事故中，所幸只有6人受輕傷，當下意識清楚，4人送醫救治無生命危險，兩人輕傷未送醫，另警方發現肇事的36歲林姓女駕駛酒測值超標，被依公共危險罪移送，其餘駕駛都無飲酒情事。

由於事故現場有大面積散落物及油漬殘留，經高雄工務段協助在清晨6時22分才排除，並恢復通車，詳細事故原因仍待釐清。

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