西濱快速驚險車禍 化學槽車爆胎撞載怪手曳引車2傷
西濱快速道路台中清水段今天清晨發生驚險車禍，化學槽車疑爆胎失控，撞上在外車道載怪手重機具的曳引車，二名駕駛都受傷，車頭受損，交通一度受阻，警方迅速到場排除，並調查肇事原因中。
台中市清水警分局調查，今天清晨3點32分，陳姓男子開化學槽車空車，行經西濱快速道路清水區南下段，由大甲沿西濱快速道路南下內車道往梧棲方向行駛，疑因左前輪爆胎後失控，往外車道與39歲謝姓男子駕駛的曳引車，同行方向行駛外車道時發生擦撞。
化學槽車左前輪爆胎、右側車身受損，曳引車左前車頭和車身也嚴重受損，二名司機都多處擦傷，送梧棲童醫院治療，今天上午已出院，警方對二人酒測，都無酒精反應。
清水警分局員警迅速到場處理，現場車輛占用外側車道，內側可通行，清晨4點20分暫時全線封閉拖吊，5點10分車輛拖離現場，車流恢復正常。
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