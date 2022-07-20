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高雄脫序男當街持棍亂敲、逢人就嗆 遭警強制送醫

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄34歲張姓男子昨天開車停在楠梓區楠梓東街與楠泰路口，隨後持伸縮棍，當街咆哮，見人就嗆，不斷敲打地面與路燈桿，嚇壞不少路過的民眾及周邊街坊鄰居，警方到場張男仍不願停歇，只好通知家屬到場，並將人強制送醫，才遏止他的脫序行徑。

楠梓警分局楠梓派出所7月18日下午1時16分許接獲民眾報案稱，張男將車停在楠梓東街與楠泰路口，在路口猛按喇叭，隨後手持伸縮棍下車，情緒非常激動，不斷當街咆哮，且見人就嗆，有人探頭查看，他便會作勢攻擊，嚇壞不少路過的民眾及周邊街坊鄰居。

警方到場後，張男行為依舊相當脫序，還持伸縮棍不斷敲打地面與路燈桿，也不理會員警告誡要求交付所持有的伸縮棍，不僅不聽勸，態度依舊惡劣還不斷挑釁。

為防發生事端，警方只好依法告知事由，對張男施以管束並通知家屬到場，並連繫醫院經線上評估，將人強制就醫，才遏止他的脫序行徑。

高雄34歲張姓男子持伸縮棍當街咆哮，見人就嗆，還不斷敲打地面與路燈桿，遭警強制送醫。記者陳弘逸／翻攝
高雄34歲張姓男子持伸縮棍當街咆哮，見人就嗆，還不斷敲打地面與路燈桿，遭警強制送醫。記者陳弘逸／翻攝
高雄34歲張姓男子持伸縮棍當街咆哮，見人就嗆，還不斷敲打地面與路燈桿，遭警強制送醫。記者陳弘逸／翻攝
高雄34歲張姓男子持伸縮棍當街咆哮，見人就嗆，還不斷敲打地面與路燈桿，遭警強制送醫。記者陳弘逸／翻攝
高雄34歲張姓男子持伸縮棍當街咆哮，見人就嗆，還不斷敲打地面與路燈桿，遭警強制送醫。記者陳弘逸／翻攝
高雄34歲張姓男子持伸縮棍當街咆哮，見人就嗆，還不斷敲打地面與路燈桿，遭警強制送醫。記者陳弘逸／翻攝

強制就醫

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