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35噸半聯結車載20呎貨櫃迷航 苗栗市東區小路連環事故

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛35噸半聯結車載運20呎的貨櫃昨天根據導航，駛入苗栗市東區小路進退不得，當地維祥里長周靖凱及警方協助引導半個小時脫困，過程撞及住戶遮陽板，壓到1輛機車，並衍生1輛機車、1輛轎車碰撞，廖姓駕駛被開一張違規行駛公告禁行路段，「迷航」付出代價。

廖男（37歲）昨天上午8點45分，從台中市開貨櫃車載運裝潢石板，要到苗栗市光華街一處工地卸貨，導航駛進維勝街，入口處4公尺寬，但中段僅剩3.5公尺，貨櫃車太大卡在中間進退兩難，周靖凱發現，且附近一帶巷道狹窄，通報苗栗警察分局北苗派出所派員到場協助引導。

周靖凱說，貨櫃車先從維勝街倒退要到勵志街，過程中等待的一輛小轎車與一輛機車發生碰撞，接著貨櫃車從勵志街走玉維路，又因與小轎車會車，閃避時貨櫃車撞及路旁遮陽板，脫落壓到下方停放的1輛機車，接著又發現玉維路的電纜線過低，貨櫃車通過困難，因此再倒退到維勝街口，走中正路離開，整個過程約半個小時。

警方對廖男酒測值零，但發現貨櫃車駛入維勝街前，途經大型車禁行路段的玉清路，依道路交通管理處罰條例開罰，可處900元至1800元罰鍰。

警方提醒駕駛人，車輛進入不熟悉的區域，應事先詢問清楚道路狀況及行駛路線，並搭配使用衛星導航，職業大貨車駕駛更應查明區域週邊有無公告禁行路段，以免誤闖而違規，或深陷巷道中動彈不得，影響行車安全。

此外，苗栗市區在田竂圳以東的維新、維祥及玉華、玉清里一帶，並沒有都市計畫，巷道相當狹窄，大車進入要特別注意，也籲請相關單位公告大型車禁行路段，避免危及交通安全。

一輛35噸半聯結車載運20呎的貨櫃昨天駛入苗栗市東區小路進退不得，脫困過程衍生連環事故。圖／周靖凱提供
一輛35噸半聯結車載運20呎的貨櫃昨天駛入苗栗市東區小路進退不得，脫困過程衍生連環事故。圖／周靖凱提供
一輛35噸半聯結車載運20呎的貨櫃昨天駛入苗栗市東區小路進退不得，脫困過程衍生連環事故。圖／周靖凱提供
一輛35噸半聯結車載運20呎的貨櫃昨天駛入苗栗市東區小路進退不得，脫困過程衍生連環事故。圖／周靖凱提供
一輛35噸半聯結車載運20呎的貨櫃昨天駛入苗栗市東區小路進退不得，脫困過程衍生連環事故。圖／周靖凱提供
一輛35噸半聯結車載運20呎的貨櫃昨天駛入苗栗市東區小路進退不得，脫困過程衍生連環事故。圖／周靖凱提供

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