快訊

遭行刑式槍擊！賴敏男熬過最關鍵一周 眼球可自主轉動

七都高薪公司名單全出爐 「科技新貴」沒在叫假的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東背工失蹤多日山友憂遇到熊 消防局派出空拍機搜尋

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

台東縣林姓男子本月中旬初任登山社背工，15日初登戒茂斯山後，與另1背工下山時不明原因失聯，台東縣消防局及多單位組隊入山搜尋至今無果，消防局今天清晨5點上山派出空拍機擴大搜尋，但山友失蹤路徑常有熊出沒，憂林男遇到熊，逃離時迷失方向。

山友表示，從海瑞到登山口約1小時車程，再走到戒茂斯山約須3小時，雖都是原始林，但路徑已被山友走出步道雛形，白天行走應不易迷失，林男當天若從溪谷營地上山再走回登山口，全程約4小時，研判可能遇突發狀況才迷路。

他說，依照消防局申請基地台訊號紀錄，林男最後撥打電話的位置，研判林男失蹤區域已下戒茂斯山回程，該區地形陡峭，且常有台灣黑熊出沒，過往山友走該區都會配掛熊鈴警示。

台東縣消防局表示，本月16日接獲報案後，立即出動山域專責編組人員前往搜索，因林男失蹤地點為高山陡峭地形，樹林密布，增加搜救難度及複雜，今天還出動空拍機擴大搜尋，現場除消防局搜救人員，另有中華民國山難救助協會南區、中區搜救會、高雄市飛鷹大隊、熊出沒、天馬登山社等單位。

「山區都是搜尋人員！」參與搜救人員表示，目前山區搜尋人員近30人，搜索範圍包括戒茂斯入山口至新武呂溪紮營點，並沿戒茂斯山陵線兩側延伸，消防局也以空拍機空中協助擴大搜索，但至今仍找不到林姓男子。

33歲林男是住池上鄉阿美族原住民，原在登山社擔任廚師，本月中旬表示想轉任當背工，社方評估林體能不錯、同意轉任，日前與登山社背工同仁1行5人試走戒茂斯山，15日與另一同事下山，林疑腳程落後未跟上該同事走失。

台東縣消防局等多個單位，今天持續進入戒茂斯山區尋找林男。記者卜敏正／翻攝
台東縣消防局等多個單位，今天持續進入戒茂斯山區尋找林男。記者卜敏正／翻攝
台東縣消防局等多個單位，今天持續進入戒茂斯山區尋找林男。記者卜敏正／翻攝
台東縣消防局等多個單位，今天持續進入戒茂斯山區尋找林男。記者卜敏正／翻攝
台東縣消防局等多個單位，今天持續進入戒茂斯山區尋找林男。記者卜敏正／翻攝
台東縣消防局等多個單位，今天持續進入戒茂斯山區尋找林男。記者卜敏正／翻攝
台東縣消防局等多個單位，今天持續進入戒茂斯山區尋找林男。記者卜敏正／翻攝
台東縣消防局等多個單位，今天持續進入戒茂斯山區尋找林男。記者卜敏正／翻攝

空拍機 山友 失蹤

延伸閱讀

嘉義女機車騎士賣完菜撞車...剛買的蛋全爆漿了！

初當登山社背工失蹤 搜尋戒茂斯山5天無果

台鐵員工獨登馬崙山失蹤6天 瀑布下找到遺體

父見2女兒落入深水區 奮不顧身跳下水救人卻不幸溺斃

相關新聞

台東背工失蹤多日山友憂遇到熊 消防局派出空拍機搜尋

台東縣林姓男子本月中旬初任登山社背工，15日初登戒茂斯山後，與另1背工下山時不明原因失聯，台東縣消防局及多單位組隊入山搜...

高階警人事異動！基隆市警局長張樹德接任 今拜會市長林右昌

台南市警局副局長張樹德將接任基隆市警局長，警政署長黃明昭日前向基隆市長林右昌報告此人事案，目前已經確該人選，內政部將正式...

丟丟妹遭爆賣添加磷酸鹽蝦仁 新北衛生局要查了

直播天后丟丟妹日前才遭同行質疑賣假牛肉，如今又有網友爆料，丟丟妹賣的蝦仁經SGS檢測，驗出一公斤含有0.8克，超出食藥署...

高雄大晴天突樹倒 路人衰遭砸傷送醫

高雄今天上午晴空萬里，三民區鼎金後路36巷卻有路樹倒塌，正巧66歲顏姓男子經過，被倒塌路樹砸傷，所幸意識清數，由家屬陪同...

影／深夜開車停路中不動 以為昏迷...叫醒才知酒駕

鍾姓男子深夜開車，車停在台中市后里區路中央，巡邏員警看到以為他身體不適，急敲窗呼叫，才發現他是酒駕，不勝酒力睡著，警方依...

檳榔西施養黑狗沒綁好 飛撲狠咬害4歲女童慘破相

台中蔡姓檳榔西施在店內飼養的1隻黑狗沒用牽繩拴著，結果周姓女子一家經過黑狗突然衝出來，直接撲向周及其4歲大女兒攻擊，害2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。