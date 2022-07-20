台東背工失蹤多日山友憂遇到熊 消防局派出空拍機搜尋

台東縣林姓男子本月中旬初任登山社背工，15日初登戒茂斯山後，與另1背工下山時不明原因失聯，台東縣消防局及多單位組隊入山搜尋至今無果，消防局今天清晨5點上山派出空拍機擴大搜尋，但山友指失蹤路徑常有熊出沒，憂林男遇到熊，逃離時迷失方向。

山友表示，從海瑞到登山口約1小時車程，再走到戒茂斯山約須3小時，雖都是原始林，但路徑已被山友走出步道雛形，白天行走應不易迷失，林男當天若從溪谷營地上山再走回登山口，全程約4小時，研判可能遇突發狀況才迷路。

他說，依照消防局申請基地台訊號紀錄，林男最後撥打電話的位置，研判林男失蹤區域已下戒茂斯山回程，該區地形陡峭，且常有台灣黑熊出沒，過往山友走該區都會配掛熊鈴警示。

台東縣消防局表示，本月16日接獲報案後，立即出動山域專責編組人員前往搜索，因林男失蹤地點為高山陡峭地形，樹林密布，增加搜救難度及複雜，今天還出動空拍機擴大搜尋，現場除消防局搜救人員，另有中華民國山難救助協會南區、中區搜救會、高雄市飛鷹大隊、熊出沒、天馬登山社等單位。

「山區都是搜尋人員！」參與搜救人員表示，目前山區搜尋人員近30人，搜索範圍包括戒茂斯入山口至新武呂溪紮營點，並沿戒茂斯山陵線兩側延伸，消防局也以空拍機空中協助擴大搜索，但至今仍找不到林姓男子。