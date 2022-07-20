高階警人事異動！基隆市警局長張樹德接任 今拜會市長林右昌

台南市警局副局長張樹德將接任基隆市警局長，警政署長黃明昭日前向基隆市長林右昌報告此人事案，目前已經確該人選，內政部將正式對外發布人事令。張樹德今天上午一早，由警政委員詹永茂陪同，到基隆市政府拜會市長林右昌，林右昌歡迎張樹德到任，期盼投入基隆的治安及交通一起努力。

警政署長陳家欽上月底提前退休獲准，基隆市警察局長劉耀欽也向內政部申請提前退休，獲准16日退休。劉耀欽日前受訪說，沒有高層施壓或其他因素，表明純粹是家庭因素，因為家裡有母親和太太需要照料，為了個人家庭因素退休。

劉耀欽提前5年退休，牽動另一波高階警官人事調整，基隆市警局長將由61歲的台南市警局副局長張樹德接任。今天上午8點多，張樹德由警政委員詹永茂陪同拜會林右昌，林右昌同意也肯定張樹德到任，期盼一起為基隆治安及交通一起努力。

基隆市警局表示，張樹德為高雄人，中央警察大學48期刑事警察學系畢業、中正大學戰略與國際關係研究所碩士，從警30多年有刑事專才，曾任嘉義市警局長、警政署保安組長、保二總隊副總隊長、主任秘書，台南市警察局第一分局等分局長、彰化縣警局副局長。