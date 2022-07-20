快訊

遭行刑式槍擊！賴敏男熬過最關鍵一周 眼球可自主轉動

七都高薪公司名單全出爐 「科技新貴」沒在叫假的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高階警人事異動！基隆市警局長張樹德接任 今拜會市長林右昌

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

台南市警局副局長張樹德將接任基隆市警局長，警政署長黃明昭日前向基隆市長林右昌報告此人事案，目前已經確該人選，內政部將正式對外發布人事令。張樹德今天上午一早，由警政委員詹永茂陪同，到基隆市政府拜會市長林右昌，林右昌歡迎張樹德到任，期盼投入基隆的治安及交通一起努力。

警政署長陳家欽上月底提前退休獲准，基隆市警察局長劉耀欽也向內政部申請提前退休，獲准16日退休。劉耀欽日前受訪說，沒有高層施壓或其他因素，表明純粹是家庭因素，因為家裡有母親和太太需要照料，為了個人家庭因素退休。

劉耀欽提前5年退休，牽動另一波高階警官人事調整，基隆市警局長將由61歲的台南市警局副局長張樹德接任。今天上午8點多，張樹德由警政委員詹永茂陪同拜會林右昌，林右昌同意也肯定張樹德到任，期盼一起為基隆治安及交通一起努力。

基隆市警局表示，張樹德為高雄人，中央警察大學48期刑事警察學系畢業、中正大學戰略與國際關係研究所碩士，從警30多年有刑事專才，曾任嘉義市警局長、警政署保安組長、保二總隊副總隊長、主任秘書，台南市警察局第一分局等分局長、彰化縣警局副局長。

台南市中西區西羅殿日前發生兩派進香團打架鬥毆，並有人開槍滋事，陳姓警員執勤中受傷，市警察局副局長張樹德到醫院慰問。

台南陳姓警員日前執勤受傷，台南市警察局副局長張樹德到醫院慰問。記者黃宣翰／翻攝
台南陳姓警員日前執勤受傷，台南市警察局副局長張樹德到醫院慰問。記者黃宣翰／翻攝

基隆市長 警察 林右昌

延伸閱讀

當林佳龍北區總督導 林右昌：我是半個新北人義不容辭

找鄭文燦、林右昌當南北戰區督導 葉元之批林佳龍巨嬰

球子山燈塔人氣上升 里長建議移拒馬、建公廁

影／林佳龍感謝蔡英文總統以黨主席促成最強競選團隊

相關新聞

台東背工失蹤多日山友憂遇到熊 消防局派出空拍機搜尋

台東縣林姓男子本月中旬初任登山社背工，15日初登戒茂斯山後，與另1背工下山時不明原因失聯，台東縣消防局及多單位組隊入山搜...

高階警人事異動！基隆市警局長張樹德接任 今拜會市長林右昌

台南市警局副局長張樹德將接任基隆市警局長，警政署長黃明昭日前向基隆市長林右昌報告此人事案，目前已經確該人選，內政部將正式...

丟丟妹遭爆賣添加磷酸鹽蝦仁 新北衛生局要查了

直播天后丟丟妹日前才遭同行質疑賣假牛肉，如今又有網友爆料，丟丟妹賣的蝦仁經SGS檢測，驗出一公斤含有0.8克，超出食藥署...

高雄大晴天突樹倒 路人衰遭砸傷送醫

高雄今天上午晴空萬里，三民區鼎金後路36巷卻有路樹倒塌，正巧66歲顏姓男子經過，被倒塌路樹砸傷，所幸意識清數，由家屬陪同...

影／深夜開車停路中不動 以為昏迷...叫醒才知酒駕

鍾姓男子深夜開車，車停在台中市后里區路中央，巡邏員警看到以為他身體不適，急敲窗呼叫，才發現他是酒駕，不勝酒力睡著，警方依...

檳榔西施養黑狗沒綁好 飛撲狠咬害4歲女童慘破相

台中蔡姓檳榔西施在店內飼養的1隻黑狗沒用牽繩拴著，結果周姓女子一家經過黑狗突然衝出來，直接撲向周及其4歲大女兒攻擊，害2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。