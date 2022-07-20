嘉義女機車騎士賣完菜撞車...剛買的蛋全爆漿了！

嘉義市有名婦人買菜返家途中與汽車發生車禍，機車遭撞後卡在汽車底下，雞蛋砸碎爆漿和物品散落；嘉義市消防局據報趕往救助，一度擔心騎士受困車底，幸好婦人遭撞後翻滾路旁，但四肢多處擦傷，清洗包紮傷口後送往醫院救治，肇事原因由警方調查中。

嘉義市消防局表示，昨天中午年約69歲婦人從市場買菜回家，行經嘉義市大華路與玉康路交叉路口時，與一輛汽車發生車禍，機車遭撞後卡在汽車前底盤，突如其來的撞擊雙方不及反應，汽車夾著機車摩擦至煞車才停止，婦人遭撞撞飛後翻滾，身體四肢多處擦傷，剛在市場買的一大包蛋爆漿一地，其他物品四處散落。

婦人表示，早上買菜後欲趕回家煮飯，原騎乘在大華路往世賢路一段方向，經過玉康路口與橫向的汽車發生擦撞。而汽車駕駛表示，自己經過十字路口不知為何原因發生車禍。