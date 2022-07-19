父見2女兒落入深水區 奮不顧身跳下水救人卻不幸溺斃

花蓮再傳溺水意外，43歲張姓男子今天與家人到秀林鄉砂婆噹溪戲水，看到11歲與8歲的女兒不慎落入深水區，奮不顧身跳下水救人，雖然成功將女兒救上岸，張男卻體力不支溺水，消防人員獲報趕往搶救，救起時已失去生命跡象，送醫仍不治。

警方調查，來自桃園的張姓一家人有4名大人、4個小孩，共3男5女，今天上午11點多前往秀林鄉砂婆噹北溪戲水。下午1點多張姓男子發現11歲與8歲的女兒不慎落入深水區，2個小孩不停拍打水面掙扎，爸爸立刻下水搶救，卻不幸溺水。

警消初步研判，張男一次救2名孩子，體力已透支，又不黯水性沉入水中，家人們急得在岸邊呼喚，其他遊客趕緊通報警消搶救。

花蓮縣消防局表示，今天下午1時44分時獲報，秀林鄉水源村娑婆噹溪停車場附近有人溺水，到場發現張男已被民眾拉上岸，正由家人施以心肺復甦術搶救。 救難人員接手後，執行高級心臟救命術，並由高級救護技術員給予插管、急救藥物等，由救護車送往慈濟醫院搶救，下午2時51分院方宣告急救無效。