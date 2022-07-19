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父見2女兒落入深水區 奮不顧身跳下水救人卻不幸溺斃

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮再傳溺水意外，43歲張姓男子今天與家人到秀林鄉砂婆噹溪戲水，看到11歲與8歲的女兒不慎落入深水區，奮不顧身跳下水救人，雖然成功將女兒救上岸，張男卻體力不支溺水，消防人員獲報趕往搶救，救起時已失去生命跡象，送醫仍不治。

警方調查，來自桃園的張姓一家人有4名大人、4個小孩，共3男5女，今天上午11點多前往秀林鄉砂婆噹北溪戲水。下午1點多張姓男子發現11歲與8歲的女兒不慎落入深水區，2個小孩不停拍打水面掙扎，爸爸立刻下水搶救，卻不幸溺水。

警消初步研判，張男一次救2名孩子，體力已透支，又不黯水性沉入水中，家人們急得在岸邊呼喚，其他遊客趕緊通報警消搶救。

花蓮縣消防局表示，今天下午1時44分時獲報，秀林鄉水源村娑婆噹溪停車場附近有人溺水，到場發現張男已被民眾拉上岸，正由家人施以心肺復甦術搶救。 救難人員接手後，執行高級心臟救命術，並由高級救護技術員給予插管、急救藥物等，由救護車送往慈濟醫院搶救，下午2時51分院方宣告急救無效。

消防局指出，天氣炎熱、適逢暑假，許多人玩水消暑，卻忽略潛在危險，導致溺水意外頻傳。2018年至今年7月8日止，花蓮共發生70件溺水事故，造成41人死亡、44人獲救、4人失蹤，呼籲民眾戲水前務必注意相關公告標示，並慎選戲水水域，過程中勿跳水、進入深水區域等危險動作，視狀況穿戴救生衣及浮具。

一名43歲張姓男子與家人到秀林鄉砂婆噹溪戲水，看到2個女兒不慎落入深水區，奮不顧身跳下水救人，雖然成功將女兒救上岸，張男卻體力不支溺水身亡。圖／花蓮縣消防局提供
一名43歲張姓男子與家人到秀林鄉砂婆噹溪戲水，看到2個女兒不慎落入深水區，奮不顧身跳下水救人，雖然成功將女兒救上岸，張男卻體力不支溺水身亡。圖／花蓮縣消防局提供

溺水 花蓮

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