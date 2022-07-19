南投槍案人心惶惶...鎮長參選人收「全家死光」威脅 報警後結局超展開

南投日前發生重大槍擊案，人心不安，民進黨草屯鎮長參選人曾煌棊的臉書昨遭人留言「你家人會死光光」、「挖了你家死光光」等激烈言論，今報警，盼遏止破壞民主及治安亂象；留言者得知曾報警後，秒龜縮留言致歉，還祝他「高票當選」。

曾煌棊指出，昨深夜有陌生網友在他個人臉書留言，「你家人會死光光」、「挖了你家死光光」，因他平時沒與人結怨，臉書卻出現激烈且語帶恐嚇的言論，很難不往選舉競爭的方向去聯想，尤其在當地剛發生重大槍擊案後，他趕緊向警方報案。

曾表示，他知道參選就是有競爭，也必然會有政治攻訐的言論，但他不只是一位鎮長候選人，更是3個孩子的爸爸。批評他個人沒關係，但絕不同意有人利用恐嚇言論或暴力威脅試圖傷害家人，這也是在破壞草屯的民主！

而他非常歡迎大家針對草屯的公共議題進行理性討論，有任何批評指教，他也都願意接受。但是面對恐嚇威脅的言論，任何一位草屯人都不應該姑息；對此也呼籲，無論是對手或其支持者，都應保持理性討論政策的態度，才能讓草屯更進步。

草屯警方今下午受理報案後，立刻介入了解偵辦，警方表示，針對該臉書留言內容涉及到暴力不當言語部分，絕對嚴辦到底，目前也已加強各競選總部周遭安全巡邏，同時呼籲民眾應謹慎留言，若發現可疑人車也能盡快通報轄區警所處理。