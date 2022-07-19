隨機攻擊女教師、朝人吐口水 街友北市運動中心洗澡被逮

42歲江姓男子日前在台北市圖書館清江分館外，隨機攻擊吳姓女教師，同日又在竹圍捷運站朝邱男吐口水，北投、淡水警方查出他是街友居無定所，今中午在北市中正區運動中心緝捕到案，依傷害等罪嫌送辦。

吳姓女教師7月12日至北市圖書館清江分館還書，一名刺青男子用台語說「看蝦咪」，她不以為意，以為男子在和身旁朋友講話沒搭理。刺青男卻跨越馬路，在北投區三合街一段YOUBIKE租借處毆打她頭部、耳朵、左臂，吳女用後背包降低傷害，且大聲呼救，爬起身持手機蒐證拍下刺青男模樣，報案驗傷提告傷害罪。

當天江男刺青男又在竹圍捷運站廁所，疑因與邱姓男子對到眼，竟追著出站，拉下口罩朝邱男吐口水，隨後走天橋逃逸；邱男至派出所報案提告公然侮辱。邱男事後看到社群上女教師拍攝照片，指認就是對他吐口水同一人。