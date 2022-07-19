又臭又黏...新北冷藏車撞燈桿 車上無毛全鴨、內臟散滿地阻交通

1輛滿載屠宰鴨鵝及內臟的冷藏貨車，今天下午2時許在新北市三重區疏洪東路，不明原因自撞交通號誌燈桿，導致車頭嚴重毀損，蔡姓司機大腿骨折送醫，因車廂破開1個大洞，鴨鵝和內臟掉滿地，造成路面又黏又滑，耗費2個多小時才清理完畢。

據了解，46歲蔡姓司機原本駕駛貨車沿著二重疏洪道堤防往蘆洲方向行駛，下午2時8分在三重區頂崁街口，撞上疏洪東路中央分隔島前緣的紅綠燈號誌桿。

由於撞擊力道大，導致燈桿歪斜、貨車車頭嚴重變形，蔡男受困在駕駛座，消防隊員用破壞器材將人救出，左大腿骨折、頭部撕裂傷，意識清醒由救護車緊急送醫，暫無生命危險，尚未接受酒測。