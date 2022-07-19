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台鐵員工登馬崙山失蹤6天 跑山獸在瀑布下找到遺體

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台鐵員工粘姓男子獨自攀登台中谷關七雄之一的馬崙山，失蹤6天，今天被山區搜尋高手「跑山獸」找到遺體，在馬崙溪瀑布下方載浮載沈，消防局人員已趕到馬崙山三角點，明天將下切到300公尺深溪谷，想辦法吊掛回遺體。

彰化42歲粘姓男子本月14日清晨獨自到台中市和平區馬崙山登山失蹤，家屬隔天報案，台中市消防局獲報連續多天動員上山搜尋，民間救難團體也加入協尋，家屬心急，在臉書貼文懸賞50萬元，希望在這幾天的關鍵期能快點找到人。

粘男在台鐵上班，14日獨自從彰化到台中市和平區攀登馬崙山，至今下落不明，台中市消防局接獲通報，15日派員上山搜救，經手機定位發現粘男應在距離馬崙山登山口4至5公里處，研判可能在該段山路滑落陡坡，也有山友說，馬崙山應不易迷路，可能滑落山坡受困。

台中市消防局表示，7月15日由花蓮縣110轉案，粘姓男子由彰化自宅前往谷關攀登馬崙山失聯，請求救援，消防局派遣和平分隊、谷關分隊第一梯次4人出勤，由陳奕瑞小隊長帶隊前往救援。

搜救人員7月15日從登山口沿途搜尋至馬崙山三角點擴大搜尋未果；隔天16日第二梯次5人至步道4公里到5公里間加強步道北側之搜尋，沿途搜尋可疑地點進行空勘搜尋；17日第三梯次8人會同中搜人員暨林務局人員沿途搜尋至步道5公里至6.2公里間，搭配空拍機空勘搜尋。

18日第四梯次途中加強搜索5.5公里至馬崙山三角點北側區域，19日第五梯次搜救人員6名到達6.5公里處，搜尋馬崙山三角點附近區域，沿途進行空勘。

家屬昨天懸賞50萬元，「跑山獸」也接受家屬委託，今天早上到山區搜尋，他今天上午11點13分，在馬崙溪瀑布下方發現失聯男子，已無呼吸心跳，他將遺體從瀑布下溪水搬上岸。

消防局表示，消防人員目前已達馬崙山三角點下方紮營，明天攜帶必要裝備，下切到300公尺溪谷，評估現場環境，是否可供直升機吊掛，再申請空勤總隊直升機吊掛回遺體。

粘男的妹妹今天在臉書感謝所有搜救人員，她說已找到哥哥，感謝搜救隊不停歇的搜救，也謝謝所有山友的協助，謝謝大家無私的幫助。

一名台鐵員工登台中馬崙山，失蹤6天，今天被山區搜尋高手「跑山獸」找到，遺體在瀑布下方水面上。圖／民眾提供
一名台鐵員工登台中馬崙山，失蹤6天，今天被山區搜尋高手「跑山獸」找到，遺體在瀑布下方水面上。圖／民眾提供
一名台鐵員工登台中馬崙山，失蹤6天，今天被山區搜尋高手「跑山獸」找到，遺體在瀑布下方水面上。圖／民眾提供
一名台鐵員工登台中馬崙山，失蹤6天，今天被山區搜尋高手「跑山獸」找到，遺體在瀑布下方水面上。圖／民眾提供

山友 失蹤

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