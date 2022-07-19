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女玩漂漂河溺斃 同行業者指「河段選擇」成救援關鍵

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

來自台中一名50歲劉姓女子，昨天到花蓮溪參加「漂漂河」水上遊憩活動，疑似因繩索斷裂，被溪水沖走，遭水流捲到米棧區段消波塊下方，不幸溺斃。其他水上業者表示，該河段水流湍急，難以救援，猜測繩索被尖銳的石頭磨擦而斷裂，在人力配置不當下就發生憾事。

漂漂河是近年熱門的水上遊憩活動，業者準備大型泳圈，遊客可躺臥在其上，再用繩索綁在泳圈上等處固定，順著溪流往下游漂浮，欣賞沿岸風景，由於不像獨木舟、泛舟需要大量體力，吸引許多親子、退休族體驗。

警方初步調查，業者在鳳林鎮箭瑛橋下原住民生活會館前的花蓮溪，舉辦漂漂河活動，昨天同團共14人，由2名教練陪同下玩水，劉姓女子的泳圈與丈夫、媽媽綁繫在一起，卻在鳳林鎮中興橋下溪床，大家準備上岸時，最隊伍最後面的劉女所乘坐的游泳圈固定繩索斷裂，整個人被溪水沖走。經消防隊發現劉女卡在消坡塊中，送醫急救不治。

非當事人賴姓水上活動業者在河段上的選擇，不要選擇有消坡塊、雜物等有風險的地方，盡可能選擇河道旁邊有農田或道路，方便救援，萬一遇到突發狀況，可以有後勤支援，選擇的地方愈偏僻，遇到突發狀況就愈難應付。以自己帶團來講，會選擇花蓮溪米棧到月眉4.5公里長的河道，水流平緩安全，旁邊又有道路可支援。

賴姓業者認為，繩索可能被尖銳的石頭磨擦，產生割裂、斷裂的情況，一般繩索使用年限是3至5年，實際的繩索狀況還是要由檢警判定。至於教練的配置，業界通用是1名教練負責8至10名遊客，在較危險的區域，1名教練要在前面引導避開，另1名教練殿後，確保大家都平安通過，避免隊伍拉得太長，有些遊客顧不到就可能發生憾事。

會發生這起意外，賴姓業者表示，個人研判教練可能沒有在劉女的旁邊，來不及救援；雖然大家的安全觀念都有，但有時經驗上不足，人力配置不恰當，就容易發生危險。

來自台中一名50歲劉姓女子，昨天到花蓮溪參加「漂漂河」水上遊憩活動，卻疑似因繩索斷裂，被溪水沖走，遭水流捲到米棧區段消波塊下方，不幸溺斃。圖／民眾提供
來自台中一名50歲劉姓女子，昨天到花蓮溪參加「漂漂河」水上遊憩活動，卻疑似因繩索斷裂，被溪水沖走，遭水流捲到米棧區段消波塊下方，不幸溺斃。圖／民眾提供
昨天在鳳林鎮中興橋下溪床，有一名50歲劉姓女子疑似繩索斷裂，被溪水捲到消波塊下方溺斃。圖／民眾提供
昨天在鳳林鎮中興橋下溪床，有一名50歲劉姓女子疑似繩索斷裂，被溪水捲到消波塊下方溺斃。圖／民眾提供

花蓮 親子

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