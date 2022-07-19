汐止資源回收場一燒再燒 若涉管理不當最高罰500萬

新北市汐止區大同路一間資源回收場今天早上11點發生火警，由於過往該資收場就曾有火災紀錄，引發業者藉火災之名實際燒惡垃圾疑慮，環保局對此表示，目前正釐清起火原因，若涉及管理不當，將依空氣汙染防制法裁罰，最高可處500萬元罰鍰。

今中午汐止資收場因場內雜物等垃圾繁雜，燃燒迅速、濃煙也非常大，消防隊獲報趕抵，拉水線滅火，目前已控制火勢，沒有延燒之虞。由於該資源回收廠過去就過火災紀錄，這次又發生火警讓附近民眾頭疼，也有人好奇，是否是業者假借火災之名，消化堆積的垃圾，希望市府調查清楚。

新北市環保局表示，今汐止區大同路一段資收場大火，業者為明坤興業有限公司，現場指揮官表示火勢已於14時許獲得控制，目前仍持續灑水避免悶燒情形，至於起火原因仍待調查。

該業者去年9月23日亦曾發生火災，起火點疑似為廢紙類等雜物，起因疑因路旁高速公路高架車輛經過亂丟菸蒂導致。後續將請業者施作自我防護措施，建議其於靠高架橋側設置防護牆防止菸蒂掉落引發火災。

另外，環保局稽查員已於今中午12時許抵達現場，進行空氣品質監測，因目前尚待釐清起火原因，若涉及管理不當，將依空氣汙染防制法裁罰，最重將處500萬元罰鍰。

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