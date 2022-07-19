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酪梨1斤逾百元引覬覦 台南警民護果專案巡邏逮竊賊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市新化、山上、左鎮等區許多民眾農作維生，遭竊將損失慘重，警方結合民防義警及各社區巡邏後，前晚在山上區明和里北勢洲防汛道路抽水站附近，見1男1女形跡可疑，盤查時赫然發現4大袋酪梨100多公斤，市值1萬多元，昨依竊盜罪嫌移送法辦。警方表示，護果專案見到初步成效。

新化警分局表示，轄區一年四季盛產各種水果，全年按各時序規畫當季盛產作物，防制竊盜作為、執行護果專案，展現維護治安、確保農民生計。

警方指出，時值芒果、酪梨、綠竹筍採收季，易發生竊賊趁農民繁忙無暇看守竊取水果，讓果農辛苦多時心血在一夕之間化為烏有，又因多數農民反映對防竊深感無力，竊賊防不勝防，保護果農心血結晶，結合農會產銷班在地農民、民防、義警及各社區守望相助隊加入巡邏防制。

警方針對農作物曾遭竊處不定時執行巡簽，易遭竊果園對外聯絡道路口，設置防竊宣導標語，並現地查訪協調各區果園負責人，於果園對外聯絡道路口，共同裝設錄影監視器；另各分駐、派出所推動結合新化、山上、左鎮等各區農會當地農民成立聯防巡守隊，於果園周邊明顯處張貼告示。

酪梨一斤百多元價高引覬覦，警民護果專案巡邏逮獲竊賊。記者周宗禎／翻攝
酪梨一斤百多元價高引覬覦，警民護果專案巡邏逮獲竊賊。記者周宗禎／翻攝
酪梨一斤百多元價高引覬覦，警民護果專案巡邏逮獲竊賊。記者周宗禎／翻攝
酪梨一斤百多元價高引覬覦，警民護果專案巡邏逮獲竊賊。記者周宗禎／翻攝
酪梨一斤百多元價高引覬覦，警民護果專案巡邏逮獲竊賊。記者周宗禎／翻攝
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酪梨一斤百多元價高引覬覦，警民護果專案巡邏逮獲竊賊。記者周宗禎／翻攝
酪梨一斤百多元價高引覬覦，警民護果專案巡邏逮獲竊賊。記者周宗禎／翻攝

農民 農會 竊盜 監視器

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