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俐落「大外割」助警逮人 熱心中壢民眾尋獲

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢興仁路二段本月13日下午4時許，警方巡邏發現一形跡可疑車輛將其攔停，未料副駕駛座的28歲的陳姓嫌犯下車拔腿狂奔，熱心民眾見狀隨即上前揪住以一記「大外割」壓制，終於找到23歲的熱心鄭男，中壢警分局長蕭欽杰今致贈感謝狀及水果禮盒，中壢警友辦事處及仁愛警友站也頒發獎金禮券給鄭男。

13日員警發現可疑車輛將其攔停，怎料陳嫌隨即下車逃逸，員警見狀立即向前追逐，一路沿著興仁路二段往新中北路二段方向奔跑，雙方追逐約800公尺後，熱心民眾上前給陳嫌一記大外割將陳嫌壓制，後見警方已控制現場即離去。

警方表示，熱心民眾動作迅速，且精準到位，似乎有柔道背景；鄭男今指出，當下第一反應是警察需要幫忙，坦言現在社會大眾面對這種狀況難免會擔心招惹麻煩，但海軍艦艇兵退伍的他，心中還是存有一腔熱血，便義不容辭的衝上前。

蕭欽杰也說，警察在維護治安的路上，需要民眾的協助及支持，相輔相成發揮維護社會治安最大的力量，也感謝警友百忙中抽空蒞臨鼓舞士氣。

鄭男（中）看到警察需要幫忙，就主動上前幫忙。記者翁唯真／翻攝
鄭男（中）看到警察需要幫忙，就主動上前幫忙。記者翁唯真／翻攝
熱心鄭男見警方追人，趕緊揪住陳嫌並給予一記大外割。記者翁唯真／翻攝
熱心鄭男見警方追人，趕緊揪住陳嫌並給予一記大外割。記者翁唯真／翻攝

警察 桃園

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