失業男與妻談離婚突不見 子公園尋父卻只見冰冷遺體

新北市新莊區一名黃姓男子近來失又業與妻商談離婚，日前被診所診斷疑似罹患口腔癌，讓他身心飽受打擊。昨天凌晨黃男與妻大吵，他負氣離家失聯，念高中的兒子，怕黃男尋短四處找尋，卻驚見父親已陳屍公園公廁內。警方到場封鎖採證，現場沒有外力介入，目前朝自殺方向偵辦。

據了解，死者黃姓男子（47歲）近來失業與妻感情生變，雙方多次協議離婚未果。日前黃男身體不適，到住處附近診所看診，卻被醫師診斷出疑似罹患口腔癌，要黃男再去大醫院複檢察看，多種打擊下，讓黃男身心備受影響，情緒鬱鬱寡歡，不時口嚷著「不想活」。

昨天（18日）凌晨，黃男與妻再爆口角，最後黃男負氣離家。黃男就讀高中兒子，深怕他真想不開，四處找尋未果，趕緊先向轄區派出所通報協尋。經警方以手機定位，並陪同黃男兒子，來到新北市新莊區龍安路一處公園內尋父。

豈料，眾人前腳剛到公園，即見黃男機車，已臨停在公園路旁，此時黃男兒子試圖撥打黃男手機，卻聽到公園公廁內，傳來熟悉手機鈴聲，黃男兒子聽音辨位急奔前察看，但公廁門卻已上鎖。

經警方破門，赫見黃男已倒臥廁所地板，身旁不但有把沾血水果刀，檢視黃男頸部還有道切割傷口，現場已明顯死亡。警方隨後拉起封鎖線採證，未發現有外力介入，現場黃男也未留遺書，對於黃男死因，黃妻沒有疑異，目前朝自殺案件偵辦。

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