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影／有內線代操作才不會被抓 台中男信了詐團要匯20萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市唐姓男子上周誤信歹徒投資詐騙話術，對方佯稱「有內線交易需代操作才不會被抓」，唐到銀行欲匯款20萬元，不過因唐對匯款用途說法反覆不一，行員通知警方到場阻詐，才替唐保住血汗錢。

第六警分局市政所警員郝允康、許民勳在15日時，接擭台灣大道的銀行行員通報，唐姓男子（47歲）欲匯款20萬元到他人帳戶，因對匯款用途的說明不清，懷疑唐是遭到歹徒詐騙。

警方到場後，唐男才透露，近日有加入股票投資LINE群組，發現群組內成員都有賺錢而心動，對方還告知，可以幫忙代操作，只需將資金匯款到指定帳戶內，而且對方還說，「有內線訊息」，投資穩賺不賠，唐心動才欲匯款20萬元。

警方告知，此為詐騙集團慣用手法，強調投資詐騙皆標榜「穩賺不賠」、「高投報率」等話術使人上當，而且如果投資專員已經表示某支股票會漲，唐男大可自己去買股票，何必先匯款給對方請其代為購買，不符合邏輯，唐才恍然大悟。

警方呼籲，「假投資」詐騙手法層出不窮，歹徒大多透過架設網站、臉書或私人Line群組進行招募，吸引民眾投資時下熱門的虛擬貨幣、黃金或未上市股票，只需依指示匯款，或繳交會費成為會員後，即可固定提領獲利，投資人投入大量金錢後，才發現對方已人間蒸發，對此類話術務必提高警覺，可撥打165專線查證。

台中市唐姓男子15日誤信歹徒投資詐騙陷阱，要匯款20萬元，警方與行員聯手阻詐。圖／第六警分局提供
台中市唐姓男子15日誤信歹徒投資詐騙陷阱，要匯款20萬元，警方與行員聯手阻詐。圖／第六警分局提供

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