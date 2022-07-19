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影／孕婦驚險遇翻車自力脫困 幸腹中7月胎平安
屏東長治昨天發生一起小客車翻車事故，警消獲報馳援，赫然發現駕駛是一名懷有7個月身孕的女子，緊急送往寶建醫院救治。院方表示，初步檢視母胎目前均安，後續將安排進一步檢查確認情況。
消防局長治分隊表示，這起事故發生於18日上午9點多，一名趙姓女子（27歲）行經長治鄉水源路食天下餐廳前，不明原因翻車。
警消趕抵發現，小客車側翻，駕駛座朝下，車體零件散落，過程驚險，幸好駕駛已自行脫困，坐在路旁待援，雖然全身多處擦傷，但生命徵象穩定，不過進一步檢視發現，女駕駛已懷孕約7個月，急忙送醫。
趙女向警消人員表示，因一早要到醫院產檢，空腹沒有進食才導致身體不適自撞翻覆。收治的寶建醫院表示，初步檢視目前母胎均安，但仍需安排進一步檢查。
長治分隊表示，孕婦乘車應乘坐於後座，且懷孕一段期間後，宜只用肩帶而不要用腰帶（或將腰帶移到腹部下方），以免緊急煞車或車子撞擊時，傷害到腹中的胎兒與母體本身。若行車中有任何不適，應暫時停路邊休息並放置三角錐，確保安全。
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