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貨車男不滿國道警察舉發未繫安全帶 涉倒衝撞紅斑馬
范姓男子今年3月間駕駛小貨車行經國道3號，不滿遭國道警察盤查，舉發未繫安全帶，竟涉嫌趁找取證件時，踩油門倒車衝撞紅斑馬巡邏車車頭，幸好未造成人員受傷，全案依妨害公務罪嫌起訴范男。
起訴指出，范男今年3月21日下午4時許，范男駕車載著朋友王女，行經北市南港區國道３號北往南方下，2人均未繫安全帶，國道警察第九公路警察大隊蕭姓警員、雷姓小隊長巡邏察覺，在國道3號南向16.1公里攔停在外側路肩盤查。
雷小隊長要求范男出示證件，范在5分鐘內下車喝疑似感冒糖漿液體，又吃檳榔態度不配合，雷小隊長依規定舉發，范男只好回駕駛座找證件。
不料，范男在乘客王女拿證件下車關上車門後，涉嫌立即變換Ｒ檔倒車，同時查看左後照鏡確認車況，踩油門倒車衝撞警用巡邏車車頭，導致頭毀損不堪使用，維修費17萬餘元。
幸好，警員站在小貨車前方，未有人員傷亡，警方請求支援到場，依妨害公務現行犯逮捕范男，范男申請提審，遭士林地方法院法官裁定駁回。
范男辯稱，當時在方向盤下置物空間找證件，碰撞後才發現車子倒退，不是故意撞警車。士林地檢署依照職務報告、交通事故現場圖、行車記錄器、警方密錄器等，認定自排車有避免誤觸的安全裝置，范男倒車期間還一度踩煞車控制倒車速度，顯然故意手動操作小貨車排入Ｒ檔倒車衝撞巡邏車，全案依對執行職務公務施暴等罪嫌起訴。
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