貨車男不滿國道警察舉發未繫安全帶 涉倒衝撞紅斑馬

范姓男子今年3月間駕駛小貨車行經國道3號，不滿遭國道警察盤查，舉發未繫安全帶，竟涉嫌趁找取證件時，踩油門倒車衝撞紅斑馬巡邏車車頭，幸好未造成人員受傷，全案依妨害公務罪嫌起訴范男。

起訴指出，范男今年3月21日下午4時許，范男駕車載著朋友王女，行經北市南港區國道３號北往南方下，2人均未繫安全帶，國道警察第九公路警察大隊蕭姓警員、雷姓小隊長巡邏察覺，在國道3號南向16.1公里攔停在外側路肩盤查。

雷小隊長要求范男出示證件，范在5分鐘內下車喝疑似感冒糖漿液體，又吃檳榔態度不配合，雷小隊長依規定舉發，范男只好回駕駛座找證件。

不料，范男在乘客王女拿證件下車關上車門後，涉嫌立即變換Ｒ檔倒車，同時查看左後照鏡確認車況，踩油門倒車衝撞警用巡邏車車頭，導致頭毀損不堪使用，維修費17萬餘元。

幸好，警員站在小貨車前方，未有人員傷亡，警方請求支援到場，依妨害公務現行犯逮捕范男，范男申請提審，遭士林地方法院法官裁定駁回。