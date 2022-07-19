新北警攻堅！毒蟲拒捕跳7樓 男大腿骨折、女命危皆送醫

新北市永和區民有街稍早驚傳民眾墜樓，據悉新店警分局今天下午攻入該處民宅，要抓4名毒蟲，不料對方拒捕，其中1人不慎從7樓高處墜落，當場失去生命跡象，送醫急救中。

據透露，新店警方今天下午在永和一處民宅欲抓4名毒蟲，共3男1女，其中1男1女因拒捕，從7樓高墜落，其中1人當場失去生命跡象，送醫搶救中，情況不樂觀，另外一人因有遮雨棚緩衝，外傷送醫救治。