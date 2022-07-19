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搶救要訣！南市消防強化太陽能光電設備演練

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

近來太陽能光電板引發火警層出不窮，台南市消防局第一救災救護大隊今在東山消防分隊辦理太陽能光電搶救演練，更出動無人機輔助，提醒消防隊員搶救時，要留意場所絕緣受到破壞會產生漏電觸電風險。

太陽能光電設備特性為有陽光照射就有電流產生，易使救災人員暴露在感電風險下，會中請來保利鑫能源公司人員講解要訣，接著由分隊同仁實兵演練。

因應複雜化複合型災害，過程也出動空拍機即時拍攝火災現場，搭配熱顯像儀設備，提供火勢大小、延燒方向、受困者位置等情資給指揮官及搶救人員研擬人車派遣及戰術運用。

第一大救災救護大隊大隊長石家源表示，火災時即使電力公司人員斷電，太陽能板在陽光照射下，線路及相關配件仍有高壓直流電存在，具高度觸電危險性，入室搶救人員應著完整無破損乾燥消防衣、帽、鞋、手套、頭套、空氣呼吸器、救命器、熱影像儀等防護裝備器材，以不導電性乾粉或氣體滅火藥劑滅火，對於鄰近建築物以水霧進行防護防止延燒。若須射水，應保持至少6公尺以上、以10公尺為最佳距離，以張角角度30 度水霧射水，瞄子出水壓力至少 7kg/cm ²。

南市消防局局長李明峯指出，南市日照充足，太陽能光電設備管理維護更應落實，未來將持續針對是類高危險因子場所及廠區專業技術人員配合辦理搶救演練，第一線救災人員掌握搶救重點。

掌握搶救要訣，台南市消防局第一大救災救護大隊今上午辦理強化太陽能光電演練。記者謝進盛／翻攝
掌握搶救要訣，台南市消防局第一大救災救護大隊今上午辦理強化太陽能光電演練。記者謝進盛／翻攝
掌握搶救要訣，台南市消防局第一大救災救護大隊今上午辦理強化太陽能光電演練。記者謝進盛／翻攝
掌握搶救要訣，台南市消防局第一大救災救護大隊今上午辦理強化太陽能光電演練。記者謝進盛／翻攝
過程中出動無人機輔助掌握演練要訣。記者謝進盛／翻攝
過程中出動無人機輔助掌握演練要訣。記者謝進盛／翻攝

火災 空拍機

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