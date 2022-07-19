網路找家庭代工還要交提款卡? 小心銀行帳戶成詐騙工具

疫情嚴峻許多民眾經濟困頓，為了生活想兼職賺錢，詐騙集團利用這樣的心理，在網路散播徵求「家庭代工」幌子，誘騙民眾加入通訊軟體，假藉節約稅金開支、申請補助騙取銀行存摺、金融卡，被害人帳戶被還列為警示，無法使用。警方呼籲民眾小心。

台南市永康區女子在臉書看到求職社團發佈「誠徵家庭代工」貼文，附上聯繫通訊軟體LINE，女子加好友後對方表示代工內容為耳飾包裝，第一次需提供金融卡片登記和申請補助，女子向對方表示自己第一次在網路接代工，且需提供提款卡及密碼，擔心遇到詐騙。

對方為取信女子，解釋稱提款卡是為幫助公司節省貨物材料購買稅金，只要一張提款卡即可向公司申請補助金5千元，公司會在3天內買好材料並退還金融卡，且補助申請僅能一次。女子誤以為真，為把握補助機會，便將1張郵局提款卡寄給對方。

女子苦等多日，發現代工材料未送來，也未收到任何補助金，昨晚接獲郵局來電通知提款卡目前在北部警方那邊，才知道提款卡已遭詐騙集團利用作為提款工具，也驚覺自己遇到了詐騙，向轄區復興派出所報案請求協助。