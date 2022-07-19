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台中太平火災是縱火？曾出現巷內的老婦說是單純訪友
台中市太平區新光路一處兩層樓鐵皮屋昨天上午10時49分突然起火，火勢約30分鐘才撲滅，所幸無人傷亡。但後來傳出此案疑因有人縱火引起，經警方調閱監視錄影，火警前確有一年長婦人在該處巷內徘徊，今天已將人找到，但婦人否認縱火，表示僅是去找人。
據了解，該名婦人81歲，她表示住在鐵皮屋內的游姓男子（65歲）以往曾在長龍路跟她租屋，她是游的房東，兩人還是道親，因想去探訪他，才臨時前往。她說，自己沒有游家的鑰匙，也未進到房子裡，如何能縱火。
警方說，該案因附近民眾在起火前看見有人進入巷內而懷疑是縱火，警方因此起而調查，至於火警原因是否因縱火而起，消防局今已派人前往調查，尚待調查結果出爐，才能證實火災起因。
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