台中太平火災是縱火？曾出現巷內的老婦說是單純訪友

台中市太平區新光路一處兩層樓鐵皮屋昨天上午10時49分突然起火，火勢約30分鐘才撲滅，所幸無人傷亡。但後來傳出此案疑因有人縱火引起，經警方調閱監視錄影，火警前確有一年長婦人在該處巷內徘徊，今天已將人找到，但婦人否認縱火，表示僅是去找人。

據了解，該名婦人81歲，她表示住在鐵皮屋內的游姓男子（65歲）以往曾在長龍路跟她租屋，她是游的房東，兩人還是道親，因想去探訪他，才臨時前往。她說，自己沒有游家的鑰匙，也未進到房子裡，如何能縱火。