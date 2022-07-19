45歲女「約會神器」右滑找到愛 捧138萬救他卻幻滅

桃園市龜山區45歲陳姓女子在「約會神器」交友軟體認識一名男子，期間對方不斷噓寒問暖，雙方相處半個月就以老公老婆稱呼，昨天男方突以周轉資金為由求助，女子深信不疑，到郵局匯款138萬，遭行員察覺有異報警，才發現騙局。

龜山分局大華派出所警員陳彥誌、江益德昨13時許接獲報案，稱轄區復興一路銀行疑有詐騙案件，員警便到場了解。

行員表示，一名陳姓女子要求匯款138萬元，卻無法清楚交代匯款事由，且神情十分著急；員警問陳女原因，她表示自己月初在網路交友平台Tinder認識一名林姓男子，平時雙方以老公老婆互稱。

陳女說，林男最近因投資急需現金周轉，自己覺得他平常都會關心生活起居，感情深厚，相信林男不會騙她，才打算匯款到他指定的銀行帳戶。

員警進一步了解，發現雙方都以LINE聯絡，從來沒有見過面，研判是詐騙手法，便告知陳女已有很多相關案例，她這才恍然大悟，打消匯款念頭。